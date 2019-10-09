"Не зможу без тебе жити": крымчанин растрогал сеть чувственной песней об Украине

Житель Ялты (оккупированный Россией Крым) Егор Богнев со своим другом-поэтом написал трогательный текст песни об Украине. В сети начали активно комментировать видео с исполнением и благодарить авторов.

Мужчина спел песню под гитару. Соответствующий ролик под названием "Из Ялты с любовью" разместили на Youtube-канале "Крым. Реалии". Главным месседжом являются слова "Я не можу без тебе жити, Україно моя, Україно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Богнев – сварщик, но в свободное от работы время пишет музыку и песни. Многие из них на украинском языке и об Украине.

Мужчина рассказал, что изучил и полюбил украинский язык еще в школе, когда читал Лесю Украинку и Тараса Шевченко.

Крымчанин растрогал сеть песней об Украине Скриншот

Приводим часть текста песни:

"З заповідних джерел напитись, Потонути у волошках синіх. Я не вмію без тебе жити, Україно моя, Україно.

Терпко пахне достигле жито На ланах, що за обрій линуть. Я не зможу без тебе жити, Україно моя, Україно…"

Под видео пользователи начали писать комментарии и благодарить авторов.

"Искренне и душевно. Спасибо", "Чувствуется, что человек пропустил эти слова сквозь сердце! Говорят, что сквозь сердце поэта проходит трещина жизни! Спасибо за любовь к моей Украине!", "Спасибо, человечище!! Держись!! Мы с тобой", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне (США) 3-летняя украинская американка зачитала стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну!". Пользователей тронуло видео, которое опубликовали в сети. Они начали восхвалять маленькую патриотку.

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