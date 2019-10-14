"Не дождетесь!" Зеленский мощно выступил перед военными на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в ходе рабочей поездки на Донбасс обратился к военнослужащим Операции Объединенных сил с мощной речью.

Глава государства поздравил воинов с Днем защитника Украины. Соответствующую трансляцию вела в Facebook пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", – сказал он.

Скриншот из видео

По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей. Зеленский пояснил, что имеет в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"Но Украине удалось на зло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь!" – заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.

"Уважаемые воины! Спасибо вам за вашу отвагу, доблесть, характер, дух, волю, выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах. Пускай Покров пресвятой Богородицы, который еще издавна помогал украинским казакам, всегда оберегает вас и защищает", – резюмировал он.

В Офисе президента также раскрыли подробности визита Зеленского на Донбасс. Отмечается, что он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

Зеленский посетил штаб ООС Пресс-служба президента

По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Зеленский посетил штаб ООС Пресс-служба президента

Также Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Зеленский посетил штаб ООС Пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.

Перед этим 1 октября президент пообещал украинцам, что нашумевшая "формула Штайнмайера" не приведет к капитуляции страны.

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