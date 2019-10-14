"Не дождетесь!" Зеленский мощно выступил перед военными на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в ходе рабочей поездки на Донбасс обратился к военнослужащим Операции Объединенных сил с мощной речью.
Глава государства поздравил воинов с Днем защитника Украины. Соответствующую трансляцию вела в Facebook пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", – сказал он.
Скриншот из видео
По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей. Зеленский пояснил, что имеет в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.
"Но Украине удалось на зло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь!" – заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.
"Уважаемые воины! Спасибо вам за вашу отвагу, доблесть, характер, дух, волю, выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах. Пускай Покров пресвятой Богородицы, который еще издавна помогал украинским казакам, всегда оберегает вас и защищает", – резюмировал он.
В Офисе президента также раскрыли подробности визита Зеленского на Донбасс. Отмечается, что он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.
Зеленский посетил штаб ООС
Пресс-служба президента
По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Зеленский посетил штаб ООС
Пресс-служба президента
Также Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.
Зеленский посетил штаб ООС
Пресс-служба президента
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.
Перед этим 1 октября президент пообещал украинцам, что нашумевшая "формула Штайнмайера" не приведет к капитуляции страны.
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