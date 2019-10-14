Главная Новости
14 октября • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Не дождетесь!" Зеленский мощно выступил перед военными на Донбассе

22.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в ходе рабочей поездки на Донбасс обратился к военнослужащим Операции Объединенных сил с мощной речью.

Глава государства поздравил воинов с Днем защитника Украины. Соответствующую трансляцию вела в Facebook пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", – сказал он.

Новости
"Как в Приднестровье!" Зеленский выступил с твердой позицией по Донбассу

"Не дождетесь!" Зеленский мощно выступил перед военными на Донбассе

Скриншот из видео

По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей. Зеленский пояснил, что имеет в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"Но Украине удалось на зло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь!" – заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.

"Уважаемые воины! Спасибо вам за вашу отвагу, доблесть, характер, дух, волю, выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах. Пускай Покров пресвятой Богородицы, который еще издавна помогал украинским казакам, всегда оберегает вас и защищает", – резюмировал он.

В Офисе президента также раскрыли подробности визита Зеленского на Донбасс. Отмечается, что он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

Зеленский посетил штаб ООС

Зеленский посетил штаб ООС

Пресс-служба президента

По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Зеленский посетил штаб ООС

Зеленский посетил штаб ООС

Пресс-служба президента

Также Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Зеленский посетил штаб ООС

Зеленский посетил штаб ООС

Пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.

Перед этим 1 октября президент пообещал украинцам, что нашумевшая "формула Штайнмайера" не приведет к капитуляции страны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "День защитника Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
День защитника Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
47
59
Смешно
25
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Выступил мощно, сказочно , фиерично,короче говоря отбрехался от алкашей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Опять русня потекла гноем и ядом ))) Это уже как индикатор того бчто всё делаем правильно )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скильки российских агрессоров засёк в перископ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel