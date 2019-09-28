Выбили передние зубы и крутили на палке: как украинские копы вляпались в громкий скандал с пытками

На Закарпатье разразился скандал из-за пыток в полиции. Двое жителей Ужгорода обвинили правоохранителей в издевательстве над ними и выбивании показаний. Один из мужчин даже вынужден был выпрыгнуть из окна четвертого этажа отделения полиции прямо в наручниках.

Сейчас он в больнице. А Госбюро расследований открыло дело против копов. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Надели наручники и подвешивали

38-летний Иван Буков сейчас выписали из больницы. Хотя у него открытый перелом руки, выбиты зубы, травмирован подбородок, смещены кости таза. О том, что происходило с ним в Ужгородском районном отделе полиции, вспоминает с ужасом.

Иван Буков сразу после избиения в полиции Facebook Александра Пересоляка

Потерпевший говорит, что его схватили прямо на улице 13 сентября, когда он шел домой. Было примерно семь часов вечера. "Они насильно затолкали меня в машину и привезли в отделение. И тут надели наручники и начали издеваться. Били, один из полицейских даже достал пистолет, перезарядил его и сказал, что может выстрелить мне в ногу и ему ничего не будет", – рассказывает Иван.

По словам адвоката Александра Пересоляка, Ивана пытали, выбивая показания, что якобы он совершил какие-то кражи. "Они в наручниках подвешивали его на палке и крутили. Это ужасная боль. Потом били дубинкой по зубам, теперь у Ивана нет зубов, разбит подбородок. Били по ребрам. Потом уже под утро посадили в коридоре и приковали наручниками, чтобы он отдохнул от их пыток. Он сумел с помощью скрепки открыть замок на одном из колец, и вскочил на подоконник. Кто-то из полицейских даже крикнул ему, мол, если мужик, то и прыгай, и даже швырнул в него дубинкой. Он спрыгнул", – говорит Пересоляк.

Иван смог отстегнуть только одно кольцо наручников и выпрыгнул в окно Facebook Александра Пересоляка

Сам Иван рассказывает, что после падения испытал боль, не мог встать на ноги и кричал. Потом в состоянии шока поднялся и добрался домой. Тут ему вызвали скорую и госпитализировали.

Уже в больнице к нему приходила полиция и требовала, чтобы он подписал документы, что претензий к ним не имеет.

По словам адвоката, сначала никто не хотел регистрировать это преступление. И только после того, как дело получило огласку, прокуратура начала производство, а сейчас дело передано в Западное управление Госбюро расследований.

Здание полиции в Ужгороде, потерпевший прыгал с 4 этажа Госбюро расследований

"Боль ужасная, разрывает запястья"

А 14 сентября похожий случай произошел с еще одним жителем Ужгорода – 32-летним Игорем Гарматием. Полиция забрала его рано утром из дома и продержала в отделении до двух часов дня. По его словам, все это время его пытали, заставляя подписать показания о краже из автомобилей.

"Они просто хотели позакрывать свои дела, поэтому издевались, чтобы я подписал показания. В комнате было семь человек: их начальник, два представителя следствия. Они сдвигали два стула, продевали под руки ломик и начинали крутить. Боль ужасная, разрывает и запястья, и предплечья", – рассказывает мужчина.

Игорь Гарматий после избиения в полицейском участке Facebook Александра Пересоляка

Теперь Игорь не может работать, у него болит позвоночник, есть ушибы грудной клетки.

Меру пресечения так и не избрали

После того, как о пытках стало известно в Ужгороде, прокуратура Закарпатской области начала расследование. Двум полицейским предъявлено подозрение еще 21 сентября.

Госбюро расследований ведет дело по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий с применением насилия, оружия, а также действий, унижающих личное достоинство потерпевших. Если вина будет доказана, то им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия на месте падения потерпевшего Госбюро расследований

"Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения двум сотрудникам полиции", – сообщила пресс-секретарь ГБР Зоряна Тывин.

Начальник Ужгородского районного отдела полиции Виталий Мацола, который также присутствовал во время пыток, отстранен от своих обязанностей на время расследования. "Однако он ходит на работу и проводит совещания", – говорит адвокат Пересоляк.

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