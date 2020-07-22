Пять самых страшных терактов с захватом заложников в мире: как поступала власть с преступниками

Террорист, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, был задержан. Президент Украины Владимир Зеленский лично говорил по телефону с Максимом Кривошем и выполнил его требование записать видео с призывом смотреть фильм "Земляне".

Преступнику назначили психиатрическую экспертизу, после чего изберут меру пресечения. А глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Харькове задержан сообщник мужчины. В связи с резонансом, который вызвало происшествие в Луцке, OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые страшные теракты в истории мира, которые сопровождались захватом заложников.

Норд-Ост, 2002

23 октября 2002 года группа чеченских террористов, которую возглавлял Мовсар Бараев, захватила и удерживала здание Театрального центра на Дубровке в Москве в тот момент, когда там шел мюзикл "Норд-Ост". В заложники попали более 900 человек: работники, зрители и актерский состав.

Президент России Владимир Путин отказался вести переговоры с захватчиками. Утром 26 октября начался штурм, в ходе которого были застрелены все террористы и который объявили успешным, – несмотря на то, что неизвестным газом были отравлены, по разным данным, от 130 до 174 заложников, 119 из них попали в больницы после освобождения.

Норд-Ост: точный состав газа, который распылили спецслужбы России, не известен до сих пор Фото: ТАСС

Беслан, 2004

1 сентября 2004 года в городе Беслан в Северной Осетии неизвестные террористы захватили среднюю школу №1. Это произошло утром, во время праздничной линейки.

На момент нападения в здании школы находились более 1 тысячи 100 человек, в основном это были дети, а также их родители и сотрудники школы.

После провала переговоров, спустя 2,5 суток после захвата школы власть решила штурмовать здание с применением тяжелой военной техники. В результате операции, которая завершилась в ночь на 4 сентября, погибли 334 заложника, 186 из них – дети.

Через две недели ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Теракт в Камбодже, 2005

Около девяти утра 16 июня 2005 года в Камбодже в провинции Сиемреап шестеро террористов захватили около 70 учеников и троих учителей международного учебного центра для детей-инвалидов. Преступники требовали деньги, транспорт и оружие.

Когда власть предоставила им автобус, террористы перешли в него из здания школы вместе с несколькими детьми. Около 12 часов дня спецназ местной полиции начал спецоперацию по освобождению детей. В результате непродолжительной перестрелки четверо боевиков были захвачены, а двое убиты. Заложников освобождили, но выстрелом в голову был убит один из них, 5-летний мальчик из Канады.

Жертвы теракта в Беслане Фото: AP

Захват школы в Пакистане, 2008

28 января 2008 года в городе Банну на северо-западе Пакистана семеро вооруженных исламистов захватили школу. В заложниках оказались около 250 учеников в возрасте от 8 до 12 лет. Власти города дали возможность террористам беспрепятственно уйти. При этом никто не пострадал.

Похищение в Чибоке, 2014

14 апреля 2014 года в городе Чибок, Нигерия, террористы радикальной исламистской группировки "Боко харам", действующей в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне, захватили в плен 276 школьниц, основном из христианских семей, возраста 12-17 лет.

5 мая они захватили еще 11 девочек, а 24 июня – 68. Некоторым из захваченных девочек удалось сбежать, в плену исламистов остались около 230 школьниц. Лидер "Боко харам" Абубакар Шекау в видеообращении заявил, что все они будут отданы в брак по мусульманским обычаям.

Школьницы, похищенные исламистами в Нигерии фото: ТСН

До настоящего времени кризис с заложницами не разрешен, несмотря на все усилия международного сообщества. В 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 школьницы "Боко Харам" обменяли на боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке после освобождения заложников жители скандировали "молодцы" правоохранителям.