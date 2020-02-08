Тема инвалидов русско-украинской войны не чуть не потеряла актуальности. Наоборот, каждый год она только набирает оборотов, обрастает деталями и играет красками.

И если в 2015-м мне писали "это фейк", то сейчас трудно скрыть вот эти социальные истории, так как они всплывают то тут, то там горькой правдой жизни. А как иначе? Война — сеятель. Но, ее урожаи очень страшны: разрушенные города, минные поля, отравленные земли, вдовы, сироты, безногие, безрукие.

Но, если физические последствия войны видны невооруженным глазом, то психологические травмы мы вряд ли обнаружим сразу, но поверьте, гнить и отравлять общество эти травмы будут посильнее физических недугов.

Новости ОРДЛО выросло

6 лет войны покрыли ОРДЛО рвами, траншеями и могилами. Сотни сирот, ненавидящих Украину, которая "убила" их пап-мам-бабушек-дедушек. Тысячи вдов, ненавидящих Украину, которая "убила" их мужей. Тысячи матерей, ненавидящих Украину, которая "убила" их сыновей. Вы уверены, что они готовы простить своих врагов? Вы не забыли, кто враг "народа Донбасса" — мы, украинцы.

Ну, еще США, Европа, Канада и любая страна, посмелевшая поддержать Украину в борьбе за ее право быть свободной и независимой.

6 лет войны покрыли Украину рвами, траншеями и могилами. Сотни сирот. Тысячи вдов. Тысячи матерей. Вы уверены, что они готовы простить своих врагов? Донбасс, Путина, Россию, русских?

Новые лица в новом Офисе нового Президента говорят нам о "понять-забыть и простить", примирение. Страшное слово "примирение", которое бьет тебя в то самое место, куда в 2014-м упирался автомат.

Я внимательно слежу за обществом. И, знаете, а ведь Украина в критическом своем большинстве готова простить, извинится, стать на колени и перед "народом Донбасса", и перед Путиным и Россией. И готовы к примирению именно те, кто не жил в оккупации, не потерял свои дома, близких, не хоронил, не оплакивал. Именно они устали от войны и хотят мира. Именно они требуют от Украины прекратить войну, забыв парадоксальное свойство войны:

-войну может прекратить только сторона, которая ее начала.

-войну можно проиграть или выиграть. Ну, еще капитулировать, не пытаясь бороться.

Жаль, что за это время наше общество так и не выучило уроки истории. Если бы нам все годы независимости в настоящей украинской школе настоящие украинские учителя преподавали настоящую историю Украины, СССР, оккупации Украины совком, возможно общество было бы другим, и у нас было бы большинство граждан, а не населения, но, увы. Увы, увы и увы.

Я вот своим детям всегда рассказывала историю и не только, просто по темам школьных уроков, разностороннюю информацию, выходящую за пределы школьных учебников. И продолжаю это делать. Поэтому мои дети не говорят "великая отечественная", а Вторая Мировая. Знают, что страны "Россия" нет в современном мире, а есть Российская Федерация. "Донбасс"-это не место жительства, не область или край, а аббревиатура геологического топонима "Донецкий каменноугольный бассейн".

Мои дети даже знают, что такое "сталинские самовары" и помнят старые приговорки их прабабушки Марии, которые я им пересказывала, поэтому, когда они услышали в клипе ТНМК "ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні", они не удивились, а просто констатировали "надо же, оказывается, так, как прабабушка, многие говорили в Украине". Ах, да, мои дети украиномовни и говорят "в Украине" и "на России".

Сколько себя помню, я ограждала их от школы, из которой никогда, слышите, никогда вы выходил СССР, у, по крайней мере у нас там, в Свердловске, Луганской области. И, я уверена, что именно то, что в школах, ПТУ, Вузах, колледжах Донбасса процветал махровый совок, а учителя были в основном экс-комми, в возрасте за 50-т, и стало причиной рождения "исконно русского народа Донбасса".

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Основная масса учителей, которые учили меня в школе, были приезжими. Редко из Центральной или западной Украины, чаще "союзных" республик, большинство из РСФСР.

Основная масса учителей, которые учили моих детей, были те же учителя, которые учили меня и даже мою маму.

И вот о "сталинских самоварах" о том, что день Победы в СССР был запрещен и его долгое время не праздновали, о Голодоморе, в Холокосте и тысячах преступлений против Жизни, как со стороны НКВД, так и со стороны гитлеровской Германии, мои дети узнавали в семейном кругу, вне школьных уроков, так как в школе не было тех, кто готовы был рассказывать детям правду о "самом счастливом месте на земле".

О "сталинских самоварах" я также узнала не в школе. Мне это рассказывал мой дед, который воевал. Он ненавидел 9 мая, и плакал, вспоминая сослуживцев. Особенно тех, кто вернулся с фронта без ног, без рук, инвалидами. Никто из них не дожил до празднования Победы.

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Все фронтовики (настоящие, не тыловые крысы и коллаборационисты в украденных или купленных медалях) в СССР были брошены своей страной, уничтожены, сломлены.

Я не буду писать о самоварах товарища Сталина. Просто знаю, что мои читатели, мои единомышленники, это люди с высоким интеллектом, тягой к знаниям, незабаненные в Гугле, которые делали себя сами, жадно впитывая знания и вычищая из памяти советские исторические симулякры.

Лугандонцам напомню:

Вторая мировая дала СССР новый подвид населения, людей с инвалидностью, которые впоследствии стали известны, как "сталинские самовары". Как же жили в СССР инвалиды-герои (черт с ним, пусть привычное русской скрепе ВОВ)? А так же, как и "герои-опочленцы" и русские добровольцы- "освободители" Донбасса, Грузии, Чечни, Сирии…

"По данным Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге, в ходе Великой Отечественной войны ранения получили 46 миллионов 250 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулись с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа — 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 3 миллиона одноруких, 1,1 млн без обеих рук…

Советские органы стали следить за военными инвалидами еще в ходе Великой Отечественной войны. В течение 1943–1944 годов НКГБ СССР направило местным органам госбезопасности несколько директив, требовавших "профилактировать" инвалидов войны, — чтобы вернувшиеся с фронта калеки не вели антисоветской пропаганды.

Причин же для недовольства советской властью было более чем достаточно. Инвалиды Отечественной войны первой и второй группы — т.е. люди, полностью утратившие трудоспособность — получали пенсию в размере 300 рублей в месяц (для рядового, сержантского и старшинского состава), что составляло примерно половину оклада неквалифицированного рабочего. В деревнях же вернувшиеся с фронта калеки не получали почти ничего — в те времена государство было уверено, что содержание инвалидов, вернувшихся с фронта без ног или без рук, является делом исключительно их родственников. Был даже издан специальный закон, категорически запрещавший принимать в учреждения социального обеспечения инвалидов I и II группы, имевших родителей или родственников.

Вместо этого власти предлагали инвалидам самим зарабатывать на жизнь — дескать, в социалистическом обществе должны работать даже безрукие.

В 1948 году с нищими "орденоносцами" советские власти решили бороться. Был принят указ "О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни".

Расчет Сталина был прост: поскольку большинство населения в СССР было сельским, то и большинство инвалидов-войны, побиравшихся на вокзалах Москвы, были вчерашними колхозниками, от которых отказались родственники, не желавшие тащить на себе обузу — безногого инвалида. И если на деревенскую родню не действовали советские призывы, то должен был подействовать страх оказаться в ссылке из-за нищенствующего родственника.

Воспитательные меры подействовали: в 1948 году нищие инвалиды действительно ненадолго исчезли с улиц советских городов. Но постепенно все вернулось на круги своя. И в 1951 году Сталин постановил радикально решить проблему, поручив всех инвалидов войны, пойманных за попрошайничеством, "добровольно-принудительно" расселить по интернатам закрытого типа.

В июле 1951 года было принято сразу два указа Совмина СССР и Президиума Верховного Совета СССР — "О борьбе с нищенством и антиобщественными паразитическими элементами".

Согласно официальной статистике МВД СССР, во втором полугодии 1951 года в крупных промышленных городах за нищенство было задержано 107 766 человек. Из них инвалиды войны и труда составляли свыше 70%. Уже в следующем году министр МВД отрапортовал о задержании 156 817 человек, занимавшихся нищенством, в 1953 году за "паразитический образ жизни" было задержано 182 342 человека.

Всех задержанных инвалидов войны было приказано расселить в специальных домах-интернатах, которые создавались при каждом областном центре. При этом, разумеется, дома инвалидов войны располагались в отдаленных, скрытых от глаз людских местах, чаще всего в заброшенных монастырях — Соловецком, Кирилло-Белозерском, Александро-Свирском, Горицком Воскресенском, в Нило-Сорской пустыни… Например, инвалидов из Москвы свозили в закрытый Климовский Покровский монастырь и в Ногинск — бывший Богородск, где палаты для безногих фронтовиков были установлены в бывшем лагере для немецких военнопленных "Оранки-74", бывшем Оранском мужском монастыре".

Российско-украинская война дала Лугандонии (ОРДЛО) и РФ новый вид граждан- Путинские самовары… Думаю, что пора вводить и такой термин.

Ну, то, что по "республикам" тягается куча инвалидов, получивших инвалидность не на предприятии или "упал-очнулся-нет ноги" — это еще можно объяснить войной. А вот как объяснить огромное количество инвалидов в военной форме с медалями "за взятие Крыма", "за свободу новороссии", "за освобождение Дебальцево", "за освобождение Донецка", с паспортами граждан РФ, сидящих на улицах, рынках и вокзалах РФ?

Российская Федерация же не при чем. Не участвует. Не знает. Не ведает. Так почему же на домах россиян висят памятные доски "здесь жил герой, погибший во славу Новороссии"?

Я уже промолчу, что "новороссии" нет ни на глобусе, ни на карте РФ, и этот нарратив уже давно выведен из обихода самим Кремлем, а россияне гибнут в ее славу.

Но, вот о том, что в городах РФ появилось много инвалидов с медалями "за Донбасс", "за Новороссию", которых смело можно назвать "путинскими самоварами", начали уже писать и говорить в соцсетях, как "республик", так и самой РФ.

"Героям освободителям Донбасса", гражданам РФ собирают деньги на лечение, на протезы, на реабилитацию, на пропитание. В "республиках" эти "освободители" не нужны. Они там постреляли и вернулись назад на Россию без ног, рук, и оказались не нужны и там.

Путинских самоваров все больше и больше. Но, это проблема Кремля и Путина. Ну, еще самих россиян, которые с радостью поддержали войну с Украиной, аннексию Крыма. Радостно благословляли своих сыновей, мужей, братьев ехать стрелять в укропов, чтобы заработать и отдать кредиты.

Путинские самовары для Путина теперь такой же ненужный груз, клеймо, как и сталинские самовары для Сталина. Как скоро вот этих безногих "освободителей Донбасса" сгребут с улиц и вокзалов Москвы и Питера и вышлют куда-нибудь в российские тайоженные ибиня?

Тот, кто не знает истории, будет получать урок за уроком до тех пор, пока его не заучит на память.

Россияне не знают настоящую истории Второй мировой, вместо нее у них симулякр "великая отечественная", напичканный пропагандой и сказками. Россияне не знают, кто устроил Ленинграду блокаду и уморил людей голодом, а ведь даже следователи в Нюрнбергском процессе не нашли вины нацистов в блокаде и полностью возложили вину за голод на Сталина и руководство страны.

Россияне не знают историю "самоваров товарища Сталина". Не знают эту историю и Лугандонцы. А знали бы, не поверили бы в сказки Кремля о "пабагатому" для "народа Донбасса".

На фото "путинский самовар" гражданин РФ, побирающийся по России. Вот она-правда российско-украинской войны без купюр.

Кстати, в "республиках" на "самоварах" делают хороший бизнес. Инвалидов из ОРДЛО вывозит на Россию "мафия нищих". И спрос не только военных инвалиды, в 2014-м был дикий спрос на детей из интернатов, которых вывозили на РФ без каких-либо документов и использовали как попрошаек, для секс-услуг.

Военные инвалиды-самовары в ОРДЛО выживают исключительно, если есть родственники, способные взять на себя заботу о них. Если человек одинок и теряет здоровье или конечности на фронте, ему прямая дорога в петлю, в стакан, в передоз или вот, работать на мафию попрошаек.

Сейчас из-за роста коррупции в Украине те, у кого есть родня и деньги, стараются купить документы МСЕК и скрыть свои ранения за "бытовой травмой". Тогда есть шанс получить в Украине пенсию по инвалидности. Это сейчас хороший бизнес у медиков-решал.

И если при реинтеграции не будут проверены все медицинские документы (а Харьков и Киев штампует их в огромном количестве), то мы получим тысячи эдак 3-5 людей, которые "упал с лестницы дома-очнулся нет ноги".

Социальной защиты в ОРДЛО для вот этих самоваров-опочленцев-народных милиционеров-защитников так же нет. Минимальная пенсия по инвалидности. Редкие подачки.

"Путинские самовары"… России они не нужны, но это их проблемы, если они ее граждане. А вот "путинские самовары" а-ля лугандон, они же граждане Украины, и мне вот интересно, а готовы ли те, кто устал от войны и готов "понять и просить" к материальным затратам по содержанию вот этой социальной категории, ведь взносы в пенсионный и фонд социального страхования жители ОРДЛО не платят?

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