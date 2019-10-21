"Путин восстанавливает империю": Портников пояснил ловушку России для украинцев

Решение РФ отменить экзамен на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси, которые хотят получить паспорт бывшей метрополии - это политический сигнал, который демонстрирует, с территорий каких стран должна будет состоять в будущем восстановленная империя Владимира Путина и его наследников.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в своем блоге на Еспресо.ТВ. Он не видит смысла отменять экзамен для граждан Беларуси, если Россия и Беларусь создали союзное государство и на территории РФ белорусы пользуются практически теми же правами, что и россияне.

Более того, в списке нет граждан Казахстана, которые в большинстве своем до сих пор русскоязычные, многие знают родной казахский язык гораздо хуже, чем язык колонизации. Не говоря уже о том, что в Казахстане живут миллионы этнических русских.

Виталий Портников

"Но нет! Самое главное, конечно, было объединить жителей России, Беларуси и Украины в одно целое - тот самый "русский народ", который формально существовал до краха Российской империи. А теперь, как я понимаю, просто переименован в "русскоязычный". И границы проживания этого народа строго очерченные - Россия, Украина, Беларусь. И никакого Казахстана. По крайней мере, пока", - написал Портников.

При этом, сами украинцы должны с этим письменно согласиться и получить паспорт страны, которая рано или поздно оккупирует твою страну.

"При этом и сами украинцы должны с этим письменно согласиться - как Зеленский с несчастливой "формулой Штайнмайера". Потому что речь не идет об автоматическом признании твоей русскоязычности, совсем нет. Ты должен написать специальное заявление, подтвердить, что ты русскоязычный - и получишь российский паспорт.

Паспорт страны, которая рассчитывает рано или поздно оккупировать твою Родину. Просто тебя просят под этим еще и подписаться ", - отметил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел России предложили ввести дополнительные льготы гражданам Украины, которые хотели бы получить российский паспорт.

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