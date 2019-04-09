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"Путин припер к москворотым!" Фарион обвинила русскоязычных в войне на Донбассе

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.

Она уверена, что президенту России не было бы кого "защищать", если бы все в Украине разговаривали на государственном языке. Свое мнение она озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

"Они не просто притащили войну — они авторы войны. Не было бы у нас русскоязычного населения, это не юридическая категория, это выдумка, не было бы тех москворотых, не имел бы Путин кого защищать. А чего он сюда припер? Он пришел их защищать! Куда он пришел? Он пошел там, где их было больше", — возмутилась Фарион.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. По ее определению, эти люди — либо рабы, либо оккупанты. Она призвала лишать работы и образования тех, кто не знает украинского языка.

Эти слова глубоко зацепили скандального российского сенатора Алексея Пушкова. Он предложил поместить Фарион в психиатрическую больницуи обозвал "расисткой".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Я так и думал, что Порошенко виноват. Он в понедельник заявил на всю страну что он русскоязычный.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Фарион трохи подгоняет, казларылые со времен Петра ведут захватнические войны, русской падали плевать на кого нападать, они убивают ради убийства. В Чечне они убивали чеченцев защищая от чеченцев, в Грузии грузин, в Афгане афганцев, в Осетии осетинов, в Финляндии финнов , в Молдове Молдова и т.п. Не было б русскоговорящих, русская мразь всё равно пришла б на украинскую землю убивать украинцев, этим скотам важен процесс войны, смертей и разрухи, это исконно-духовная кацапская скрепа. Просто при Совке сюда слишком много казлятина завезли, а эти уроды только и жаждят позвать Орду для уничтожения чужой земли. Страны Балтии отстранили кацапов от всех госдолжностей, а нам самых бешенных русских ушлёпков надо выселить, а сочувствующих лишить права голоса и влияния на госинституты до пятого колена, пока в процессе селекции более адекватное цапьё не очеловечится...
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Фарион неизлечима и должна быть помещена в сумасшедший дом пожизненно. Иначе, она и дальше будет кусать людей.
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