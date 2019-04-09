"Путин припер к москворотым!" Фарион обвинила русскоязычных в войне на Донбассе

Бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.

Она уверена, что президенту России не было бы кого "защищать", если бы все в Украине разговаривали на государственном языке. Свое мнение она озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион Скриншот видео

"Они не просто притащили войну — они авторы войны. Не было бы у нас русскоязычного населения, это не юридическая категория, это выдумка, не было бы тех москворотых, не имел бы Путин кого защищать. А чего он сюда припер? Он пришел их защищать! Куда он пришел? Он пошел там, где их было больше", — возмутилась Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. По ее определению, эти люди — либо рабы, либо оккупанты. Она призвала лишать работы и образования тех, кто не знает украинского языка.

Эти слова глубоко зацепили скандального российского сенатора Алексея Пушкова. Он предложил поместить Фарион в психиатрическую больницуи обозвал "расисткой".

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