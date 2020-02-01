Путин пойдет на уступки? В России дали неожиданный прогноз по Донбассу

В рамках спецоперации "преемник" по передачи власти в России президент страны Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, для Путина сейчас важно, чтобы Запад мог принять его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета, а для этого ему нужно предъявить успехи в решении конфликта с Украиной.

Владимир Путин и война на Донбассе

"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними и они для Путина гораздо важнее Донбасса. Поэтому он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Он крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы на Донбассе не было никаких выстрелов и абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР". Они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин хочет увидеть реальные результаты по решению конфликта на Донбассе до 9 мая – 75-летия со Дня победы.

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