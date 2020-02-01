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1 февраля • обновлено в 07:50
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Путин пойдет на уступки? В России дали неожиданный прогноз по Донбассу

2.7т
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В рамках спецоперации "преемник" по передачи власти в России президент страны Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, для Путина сейчас важно, чтобы Запад мог принять его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета, а для этого ему нужно предъявить успехи в решении конфликта с Украиной.

Владимир Путин и война на Донбассе

Владимир Путин и война на Донбассе

"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними и они для Путина гораздо важнее Донбасса. Поэтому он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Он крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы на Донбассе не было никаких выстрелов и абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР". Они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", – предположил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин хочет увидеть реальные результаты по решению конфликта на Донбассе до 9 мая – 75-летия со Дня победы.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Леонид Радзиховский
Место
Россия
Теги
Новости России Донбасс Новости Донбасса
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Каждый день д*билы обоза пишут прогнозы, которые дали им в России, и каждый день они разные. Д*билы с обоза, вы можете наконец разобраться, какие прогнозы правильные?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета." --------------------------------- Что за хрень несёт этот "российский политолог"?
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