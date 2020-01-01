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1 января • обновлено в 17:41
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"Путин – не Юзик": Соколова разнесла Зеленского за новогоднее поздравление

9.7т
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Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова гневно отреагировала на поздравление жителей страны с Новым годом от президента Владимира Зеленского, в котором он заявил, что "мы все за мир".

Она напомнила ему, что лидер враждующей России Владимир Путин – это не Юзик (Юрий Корявченков со "Слуга народа"), и войну с РФ можно закончить только двумя способами: выиграть или проиграть. Возмутительное обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Наивная игра в "мы все за мир" с взаимными поздравлениями с Новым годом – это досадный суицид. КВН никогда не обыграет КГБ. Я сейчас сугубо об уровне стратегии. Или вы думаете, что вам удастся задобрить, а потом хоп и перехитрить соседа? Не... Путин не Юзик. Немножко другой психотип и мозги. Он понимает только позицию силы. Заигрыванием вы только позорите свою страну, 13 тысяч граждан которой этот господин убил", – подчеркнула журналистка.

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Соколова раскритиковала Зеленского за новогоднее поздравление

Соколова раскритиковала Зеленского за новогоднее поздравление

По ее словам, есть разница в том, как названа улица и кто мы, украинцы. И только когда президент Зеленский это осознает, все пойдет по правильному пути.

"Как это поняли в Польше, Венгрии, Франции и Германии. Ответ на вопрос "кто мы?" будет тогда четким и уверенным, когда вы поймете, что страну объединяет не бумажка и асфальт, и даже не стремление к миру, а общая национальная идея, самоидентификация, борьба с врагом, который калечит и уничтожает наших солдат, понимание хода истории, категоричность к любому посягательству на все украинское внутри и снаружи, ценность языка и культуры, личностей, которые изменили ход истории в борьбе за независимость и суверенитет" – пояснила Соколова.

Она посоветовала президенту окружить себя теми, кто это понимает, потому что он оказался в вакууме малороссов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

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Автор
Дина Баронова
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Букет Красивый
Букет Красивый
У этой шмары хронический недотрах. Где пихал пихалыч? Трахни сучку блянину
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2
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Видимо, по толстому москальскому х*ю стосковалась журнашлюха. Злая какая-то стала...
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К. Алла
К. Алла
И с какой же стати юго-восток должен объединяться под убогой, неполноценной, сельской галичанской идеологией? Пусть западенцы объединяются с юго-востоком на его условиях, либо проваливают. Ибо нормальным людям такие кровавые неудачники, как подстреленная собака Б*ндера, ну никак не "личности", на которых стоит равняться. Они гордятся, например, Маршалом Победы Жуковым. Он был настоящим защитником Украины, освободив её от нацистов.
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2
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
К. Алла, Да кто им гордится, этим мясником- Жуковым? Кровавый маньяк, как и усатый кавказец Сосо, грабитель почтовых дилижансов. И таки да, я с самого юго-востока, и ненавижу русню и совок головного мозга .
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