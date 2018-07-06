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"Путин не освободит Сенцова": Портников объяснил громкое письмо Сокурова

1.3тЧитать новость на украинском

Президент РФ Владимир Путин не освободит незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и громкое письмо российского режиссера Александра Сокурова не поможет наладить украино-российские отношения.

Такое мнение в своей колонке на "Радио Свобода" выразил журналист Виталий Портников.

"Совершенно непонятно, почему Путин должен освобождать Сенцова и других украинских узников в ответ на односторонние шаги украинской стороны? Почему его вообще должны интересовать удерживаемые Киевом российские граждане? Ведь дистанция между президентом России и гражданами его страны во много сот раз больше, чем дистанция между президентом Украины и его соотечественниками. Президента Украины избирают – а могут и не переизбрать, – и потому Порошенко просто обязан демонстрировать свои усилия по освобождению украинских граждан. А президент России, по сути, позволяет соотечественникам проголосовать за продолжение своего бесконечного правления", - уверен Портников.

По его словам, Путин занимается обменом только, "когда в этом есть политический расчет".

Что касается самого письма Сокурова, то Портников расшифровал его так: "Сокуров хочет сказать Порошенко своим письмом: сделайте первый шаг, освободите задержанных, и это поможет спасти Олега".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовВиталий Портников
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