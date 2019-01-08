''Путин – хороший учитель'': Ницой поделилась знаковым видео с Донбасса

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой поделилась видео с вертепом в городе Лисичанске. Она заявила, что это свидетельствует о возрождении украинских традиций, которое стало особо активным после того, как российская армия пришла спасать "русский мир" на Донбасс.

Яркое видео с шествием колядников Ницой репостнула на свою страницу в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Вертеп в Лисичанске Скриншот видео

"Что ни говорите, Путин — хороший учитель. Главный украинизатор Украины. Дорого нам, правда, стоят его уроки. Но и украинцам следует запомнить: нельзя быть двоечниками. Повторные уроки длиной в триста лет из-за не сданных украинцами зачеты действительно дорогие. Это вертепы Лисичанска. Цену возвращения к украинской Украине мы знаем", — написала она в посте.

Лариса Ницой Facebook Ларисы Ницой

Автор видео, которым поделилась Ницой, Евгений Штурмак также отметил, что наблюдать подобное действие в прифронтовом городе — уникально.

"Чудесненько! Вертеп в Лисичанске, когда живешь в 20 км от линии фронта, в городе, где долгое время истреблялось все украинское — это очень важное событие! Свободная Луганщина поздравляет с Рождеством Христовым!" — написал он под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что к возникновению в Украине независимой поместной православной церкви привела не только твердая воля президента Петра Порошенко, но и военная агрессия лидера России Владимира Путина. Ведь именно это прибавило решительности Вселенскому патриарху, который решил дать Украине Томос об автокефалии.