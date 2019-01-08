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''Путин – хороший учитель'': Ницой поделилась знаковым видео с Донбасса

1.1тЧитать материал на украинском

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой поделилась видео с вертепом в городе Лисичанске. Она заявила, что это свидетельствует о возрождении украинских традиций, которое стало особо активным после того, как российская армия пришла спасать "русский мир" на Донбасс.

Яркое видео с шествием колядников Ницой репостнула на свою страницу в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Вертеп в Лисичанске

Вертеп в Лисичанске

Скриншот видео

"Что ни говорите, Путин — хороший учитель. Главный украинизатор Украины. Дорого нам, правда, стоят его уроки. Но и украинцам следует запомнить: нельзя быть двоечниками. Повторные уроки длиной в триста лет из-за не сданных украинцами зачеты действительно дорогие. Это вертепы Лисичанска. Цену возвращения к украинской Украине мы знаем", — написала она в посте.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Facebook Ларисы Ницой

Автор видео, которым поделилась Ницой, Евгений Штурмак также отметил, что наблюдать подобное действие в прифронтовом городе — уникально.

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"Чудесненько! Вертеп в Лисичанске, когда живешь в 20 км от линии фронта, в городе, где долгое время истреблялось все украинское — это очень важное событие! Свободная Луганщина поздравляет с Рождеством Христовым!" — написал он под роликом.

''Путин – хороший учитель'': Ницой поделилась знаковым видео с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что к возникновению в Украине независимой поместной православной церкви привела не только твердая воля президента Петра Порошенко, но и военная агрессия лидера России Владимира Путина. Ведь именно это прибавило решительности Вселенскому патриарху, который решил дать Украине Томос об автокефалии.

Персоны
Владимир ПутинЛариса Ницой
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Животные бандеры не дадут забыть о своем сущетвовании.
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Дейман Алон
Дейман Алон
На украинских землях должна быть Украина, а не Срашка!
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