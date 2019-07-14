"Пусть ругаются дома": Богомолец раскрыла детали дематюкации в Украине

Законопроект "О противодействии сквернословию" (о "дематюкации"), предусматривает борьбу с нецензурной лексикой при помощи компьютерного мониторинга телеэфиров.

Об этом рассказала в эфире ObozTV автор законопроекта, народный депутат Украины от БПП Ольга Богомолец. По ее словам, главной проблемой сейчас является составление и публикация перечня запретных слов.

"Мы говорим исключительно о публичных лицах в публичном пространстве... Этот закон не распространяется на рядовых украинцев, на их бытовую жизнь, работу, воспитание детей – если люди хотят материться дома – пусть матерятся. Если хотят, чтобы учителя в школе матерились, врачи на приеме – пусть матерятся", – сообщила Богомолец.

"Закон этот не касается художественного творчества, фильмов, не касается литературной части, где имеют место брутальные и похабные песни. Если граждане Украины решат, что они хотят, чтобы их дети изучали Леся Подервянского в школе, переведут его в классику украинской литературы, значит дети будут изучать", – объяснила она.

По словам нардепа, в законопроекте прописана система компьютерного мониторинга, которая будет следить за публичными лицами.

"Этим публичным лицам не будут вырывать язык – если ты это сделал, ты платишь штраф. Снова сделал – еще платишь штраф… Если у вас кто-то матерится в прямом эфире, например, пришел к вам гость, он произносит нецензурную лексику, вы не несете за это ответственность, как СМИ. Он несет ответственность. Мы ставим счетчики, считаем, сколько раз человек использовал нецензурную лексику, и пополняем бюджет украинского культурного фонда, развиваем украинское фильмопроизводство, язык", – рассказала политик.

"Если это непубличное лицо в публичном пространстве, этот закон на него не распространяется. Публичная в непубличном – также не распространяется. Публичное лицо у себя дома, в лифте и на базаре может делать все, что считает нужным, что уровень ее культуры позволяет", – заявила депутат.

По словам Богомолец, главное для нее сейчас – решить, "каким образом опубликовать этот перечень слов, которые нельзя говорить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

законопроект о дематюкации авторства нардепа Ольги Богомолец предусматривает штрафы, административный арест и исправительные работы для любителей нецензурной лексики.

так называемая дематюкация украинского языка вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые украинцы восприняли такой документ как шутку, другие считают, что это полный маразм.

ранее украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой объяснила разницу между российским матом и руганью в Украине.

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