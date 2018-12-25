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''Пусть Господь принесет облегчение'': Папа Римский обратился к ''любимой Украине''

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Папа Римский Франциск 25 декабря в ходе традиционного рождественского обращения "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") упомянул Украину.

Понтифик выступил с лоджии базилики Святого Петра. Текст послания опубликован на официальном сайте Ватикана (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение любимой Украине, которая с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", – заявил он.

Понтифик подчеркнул, что только с миром, уважающим права каждого народа, Украина сможет подняться после пережитых страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Википедия

"Уверяю в своей близости к христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы", – добавил он.

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Кроме Украины Папа Римский также вспомнил о Сирии, Йемене, Африке, пожелав этим странам мира.

В конце обращения он пожелал всем утешения и призвал людей в развитых странах жить более простой жизнью и меньше ориентироваться на материальные блага.

Как сообщал OBOZREVATEL,Ватикан признал избрание митрополита Епифания предстоятелем автокефальной православной церкви в Украине.

Персона
Папа Франциск
Место
Ватикан
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
кастрюли. вы теперь мармоны.
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CARGO 100
CARGO 100
Его бы слова да вам в мозги через уши и кастрюли ... С праздником!
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