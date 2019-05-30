"Пулитцера засуньте в ж*пу": Янина Соколова жестко прошлась по топ-пропагандистам Путина

Украинская журналистка Янина Соколова ярко высмеяла особенности работы топ-пропагандистов Кремля, раскрыв всю суть продажных российских СМИ.

В традиционной ей саркастической манере ведущая разнесла пособников путинского преступного режима в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, она провела сравнение между отношением власти Российской Федерации к тем журналистам, которые восхваляют ее, и к тем, которые осмеливаются задавать ей острые вопросы.

Янина Соколова

"Как вы думаете, какая самая сложная профессия? Шахтер, полярник, продавец "георгиевских" ленточек в Тернополе? Нет! Самая сложная профессия – журналист в России. Ведь если ты задаешь неудобные вопросы власти, то можешь получить п*зды. И получаешь ее. Но зато, если ты правильно освещаешь аннексию территории соседних стран, с отвращением, но по зову долга живешь на загнивающем Западе, транслируя его разложение, снимаешь мелодраму про мост, то за отличную работу ты получаешь награды, должности и личную плотину где-то там в Италии", – говорит Соколова.

Также в стебе над пропагандистами она затронула такую тему, как хамское обращение рупоров Кремля с украинскими гостями в студиях.

"А если вы украинский журналист на российском телевидении, то вас обязательно пошлет в ж*пу воспитанный российский журналист. И аплодисменты, а потом фанфары и медаль! А Пулитцера своего себе в ж*пу засунь. Служу России!" – потроллила украинка глашатаев Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова разгромила главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева за антисемитскую риторику в передаче к 9 Мая. В ней он заявил, что во Второй мировой войне народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста.

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