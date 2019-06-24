ПЦУ жестко наказала Филарета за УПЦ КП

Православная церковь Украины (ПЦУ) лишила почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также и контроля над местными храмами и монастырями.

Соответствующее решение приняли на заседании священного Синода 24 июня после проведения патриархом так называемого собрания о восстановлении УПЦ КП.

После заседания архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил на брифинге, что предстоятелю ПЦУ Епифанию переходят в непосредственное подчинение все монастыри, храмы Киева и церковные иерархи, которые до этого подчинялись Филарету (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Патриарх Филарет

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - сказал он.

Зоря отметил, что Филарет может обратиться в ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.

Кроме того, на заседании было принято решение исключить из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на "собор" Филарета из России - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).

По словам Зори, они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

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