ПЦУ жестко наказала Филарета за УПЦ КП

Православная церковь Украины (ПЦУ) лишила почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также и контроля над местными храмами и монастырями.
Соответствующее решение приняли на заседании священного Синода 24 июня после проведения патриархом так называемого собрания о восстановлении УПЦ КП.
После заседания архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил на брифинге, что предстоятелю ПЦУ Епифанию переходят в непосредственное подчинение все монастыри, храмы Киева и церковные иерархи, которые до этого подчинялись Филарету (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
Патриарх Филарет
"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - сказал он.
Зоря отметил, что Филарет может обратиться в ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.
Кроме того, на заседании было принято решение исключить из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на "собор" Филарета из России - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).
По словам Зори, они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
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