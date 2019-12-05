ПЦУ заявила об исключении из Томоса для Украины: о чем речь

Православная церковь Украины ведет переговоры с Вселенской Патриархией о праве продолжить опеку над зарубежными приходами.

Такое заявление сделал глава Православной церкви Украины Епифаний в своем интервью ВВС Украина. Если ПЦУ достигнет успеха, это будет исключением из Томоса.

Предстоятель ПЦУ Епифаний РБК

Как известно, в нем четко прописано, что зарубежные приходы должны подчиняться Константинополю.

"Мы ведем сейчас переговоры с Вселенской Патриархией, чтобы мы имели возможность духовно опековаться теми приходами, которые были в составе Киевского патриархата за рубежом. Но это зависит от Вселенского патриарха Варфоломея. Я думаю, что он в праве принять определенное решение", - подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Московский патриархат обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в давлении на греческих епископов для признания Православной церкви Украины.

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