"Глубоко опечалены": РПЦ "отомстила" Александрийскому патриарху за признание ПЦУ

В ответ на то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал Православную церковь Украины, в РПЦ отказались от поминовения церковника.

При этом автокефальную украинскую церковь россияне назвали неканоничной и раскольнической, передает "Интерфакс".

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя ПЦУ и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви.

Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", – сказал замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

По его словам, Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

Патриарх Кирилл, епископ Русской православной церкви

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 ноября, патриарх Феодор II поминал имя митрополита Киевского Епифания во время богослужения.

Отмечается, что это признание состоялось после подобного шага Греческой православной церкви, которая также начала евхаристическое общение с ПЦУ.

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