ПЦУ призвала прекратить насилие в Беларуси: Епифаний обнародовал обращение

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поддержал Беларусь и призвал ее власти прекратить насилие в отношении собственных граждан.

На своей странице в Facebook он опубликовал обращение на украинском и белорусском языках и отметил, что ПЦУ молится о братьях по вере, которые борются за свою свободу.

"Тело одно, но имеет много членов, все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело [...] Страдает ли один член, с ним страдают все члены" (1 Кор 12: 12,26) – учит нас апостол Павел о природе церкви, как единого тела Христова. Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ – наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 года единую Киевскую Митрополию", – подчеркнул иерарх.

Епифаний также отметил, что ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе. Впрочем Украина уже смогла встать на путь становления собственной церкви, и теперь очередь за Беларусью.

"По воле народа, который верит, и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского патриархата, Украинская церковь утвердилась среди автокефальных церквей-сестер. Православная церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

"Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой", – добавил он.

В конце обращения Епифаний пожелал белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, а также демократическое и независимое будущее своего государства.

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса. Наши молитвы сегодня – о белорусском народе, о победе правды, о прекращении насилия, о Божьей защите для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!" – адресовал слова поддержки белорусам глава ПЦУ.

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