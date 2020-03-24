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25 марта • обновлено в 00:42
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ПЦУ готова отдать свои помещения больным коронавирусом - Епифаний

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Помещения Православной церкви Украины могут принять больных коронавирусом, если будет такая необходимость.

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Об этом сообщается на странице предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в Facebook.

Епифаний пообещал отдать помещения ПЦУ для больных коронавирусом

day.kyiv.ua

"Церковь – всегда со своим народом, даже в самые сложные времена. Поэтому и в нынешней ситуации мы не остаемся в стороне, и свидетельствуем о своей вере делами. Помещения, в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении", – отметил он.

Также священники будут проводить богослужения в храмах ПЦУ во время карантина, но без личного присутствия прихожан.

"Священный синод дал разъяснение, что из-за введения государством и местными властями усиленных ограничений на передвижение и собрания можно, чтобы богослужения в храмах проводили только священнослужители и церковнослужители, без личного присутствия прихожан. Мы и в дальнейшем будем приносить Бескровную Жертву за всех и за все, зная, что каждый из вас присоединяется к нашей общей молитве из дома, включая онлайн или телетрансляцию", – отметил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Епифаний призвал прихожан придерживаться правил карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какие помещения? Которые его титушки у УПЦ захватили?
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