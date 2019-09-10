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10 сентября • обновлено в 22:51
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"Провокация сумасшедшего!" Россия изошла желчью из-за обещания Сенцова приехать в Крым на танках

21.4т Читать материал на украинском

Заявление освобожденного из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова о том, что он может вернуться в аннексированный Крым только "на танках", вызвало бурную реакцию у оккупантов.

В частности, "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс в комментарии "РИА Новости" ответил, что украинец якобы может приехать только в автозаке.

"Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников – автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры", – высказался он. Заявление Сенцова Фикс окрестил "словами сумасшедшего" и "провокацией".

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Россия изошла желчью из-за обещания Сенцова о танках

Россия изошла желчью из-за обещания Сенцова о танках

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Член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков и вовсе назвал Сенцова "истинным террористом".

"Покалечен ненавистью. Хотя сам русско-культурный человек, но ненависть у него перетекает через край. То наказание, которое он понес в России, было абсолютно обоснованным. Сейчас он говорит вещи, которые свидетельствуют о его сущности. Человек настроен на войну, фактически по своей сути является террористом. Он сказал слова, которые только подтверждают законность его осуждения. Сенцов дает мощный козырь в наши руки для объяснения, почему мы таких людей осуждаем на большие сроки заключения", – взорвался он.

По мнению представителя оккупационных властей, с такой идеологией и воззрениями у Сенцова якобы нет будущего.

Присоединилась ко всеобщей истерии и "спикер законодательного собрания" Севастополя Екатерина Алтабаева. "Понятно, что это просто нездоровый человек. Это огорчительно для него самого и для украинского государства, потому что граждане с отсутствующим правосознанием и навыками гуманитарного общения – страшные люди", – прокомментировала она.

Не обошла вниманием слова Сенцова и "крымская Няша", депутат Госдумы Наталья Поклонская. "Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", – заверила она.

Коллега Поклонской Алексей Чепа и вовсе оскорбил Сенцова, назвав его "больным человеком с дурацким заявлением". "Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях. Ну как можно оценивать глупость, которую говорит какой-то человек", – сказал он.

Российская телеведущая Тина Канделаки также отреагировала на нашумевшее заявление.

"Нас так долго пытались убедить в том, что он никакой не террорист, а простой режиссер. И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино", – написала она в своем Telegram-канале.

Подключился к выбросу пропаганды и "рупор Кремля" Владимир Соловьев. "О. Сенцов, простой режиссер", – написал он в Telegram-канале.

Примечательно, что сам Сенцов, произнося заявление о танках, подчеркнул, чтобы его слова не воспринимали буквально. В России же сделали, как всегда, по-своему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская разразилась злобными высказываниями в адрес Сенцова из-за его освобождения.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
эта бывшая про,,, прокурорша знает слово --порядочный , но значения этого слова не знает , и не знала , интересно это сколько куе.,,,,,, надо было отс,,,.,ть что бы вилезть в гл, прокурорши и т, далее , каждый день деликатесы кушает --вафли и такая худая , много энергии тратит
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Ронович Рон
Ронович Рон
Режиссер , бери Ляшко садитесь в танк и гоу освобождать Крым, убогие.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
дырявый сначала свою задницу пусть залечит )))
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