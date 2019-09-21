Простой еврейский гений: как бунтарь Сергей Брин стал миллиардером

В мае 2000 года на церемонии Webby Award, аналога премии Оскар в интернете, Сергей Брин произнес простые слова, которые можно сравнить, пожалуй, по масштабу дальнейших событий с фразой Юрия Гагарина "Поехали!".

Подробности жизни Брина публикует портал jewish.ru.

Держа в руках награду "Народный выбор" в номинации технических достижений, он скажет лишь: "Мы любим вас, пользователи Google!" – и уже через месяц Google официально станет самым большим поисковым сервером в мире, проиндексировав миллиард страниц. А когда в 2004 году акции Google появятся на бирже, личное состояние Сергея Брина по темпам роста доходов опередит учредителей корпорации Microsoft Билла Гейтса и Пола Аллена.

Cегодня он находится в первой двадцатке богатейших людей мира. Он стал президентом нового холдинга Alphabet, в котором уже всемирно популярный основанный им Google лишь одно из многих дочерних предприятий. Сам он уверен: достигнуть всего этого к 42 годам ему помогли принципы, заложенные с самого детства – идти постоянно вперед, не останавливаться на достигнутом, становиться только лучше.

Семь лет назад Сергей Брин был в Израиле с долгим визитом в честь 60-летия создания еврейского государства. Он был неразговорчив и серьезен в своих дорогих костюмах на официальных встречах с израильскими политиками, расслабился только тогда, когда, переодевшись в джинсы и кроссовки, приехал в одну из израильских школ. "Мои родители – обычные русские евреи, – так начал Брин свою речь. – Мой отец – преподаватель математики, и у него есть определенный подход к обучению. Он простой. Вот мне сказали, что ваша школа недавно получила семь из десяти наград на математическом конкурсе школ Израиля. Так вот, мой отец в таких случаях говорит: как насчет остальных трех?". "Как насчет остальных трех?" – именно этот вопрос, очевидно, постоянно задаваемый Брином самому себе, и можно считать одним из объяснений его потрясающего успеха.

Оба родителя Сергея Брина – выпускники механико-математического факультета МГУ. Михаил Израилевич Брин – бывший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, кандидат физико-математических наук, ставший в Америке почетным профессором Мэрилендского университета. Мама, Евгения – в прошлом научный сотрудник в Институте нефти и газа, затем специалист по климатологии NASA, автор многих трудов по метеорологиии директор благотворительной организации ХИАС. Бабушка и дедушка Сергея также связаны с наукой и широко известны. Некоторые исследователи его биографии доходят и до прабабушки – Рахили Израилевны Кациной, родившейся в 1886 году. До 1914 года она жила в Германии, потом была интернирована в США, где вступила в компартию США. В университете Чикаго училась на микробиолога, а в 1921 году отправилась в Россию, желая строить новое, светлое социалистическое будущее. В 1938 году она была назначена директором Московского бактериологического института, но вскоре арестована и приговорена к восьми годам тюрьмы за деятельность, "подрывающую основы коммунистического общества". После досрочного освобождения в 1941 году она всю войну проработала в полевом госпитале, а затем, до конца своей жизни – в простой поликлинике.

Ее рассказы об Америке начала XX века зародят и в ее внуках мысль о том, что можно тоже попробовать. И вот, в конце 70-х годов из небольшой квартирки в обычной пятиэтажке в центре Москвы Михаил и Евгения Брины вместе с шестилетним Сергеем переезжают в небольшой дом в Мэриленде. Еврейская коммуна помогла им приобрести подержанный Ford, устроила Сергея в начальную школу при местной синагоге. Позже Сергей признается, что уклон в историю еврейского народа был ему тогда совершенно неинтересен. Он изменит свое мнение довольно скоро: в 11 лет родители свозят его в Израиль, и он станет готовиться к ритуалу бар мицва. Правда, в последний момент он от иудаистского посвящения все-таки откажется, но мысли о национальном самосознании сохранит. "Я всегда чувствовал себя каким-то меньшинством, – признался однажды Сергей. – Думаю, что это отчасти следствие того, что я еврей. Впрочем, именно это чувство подарило мне осознание, что и не нужно быть частью толпы, нужно постоянно сохранять свою независимость, стремиться к бунту".

О его бунтарстве говорили родителям в школе, которую Сергей закончил блестяще, в университете в Мэриленде, где он досрочно, за три года стал бакалавром по специальности "Математика и компьютерные системы", и даже в Стэнфордском университете, где Брин прославился своей привычкой врываться ради интересных разговоров в кабинеты профессоров. "Дерзкий молодой человек. Но такой умный, что ему всё сходит с рук", – постоянно говорил один из профессоров.

Именно в Стэнфордском университете Брин знакомится со своим будущим партнером Ларри Пейджом. "Ларри задействован почти во всех сферах моей жизни, – говорил как-то Брин. – Но прежде всего, он мой самый лучший и первый друг". Впрочем, как оно обычно и бывает, поначалу будущие друзья не понравились друг другу: постоянно спорили и ругались. Зато когда вместе пришли к идее создания поисковой машины для университета, сблизились, опробовали ее в 1996 году на сайте google.stanford.edu и поразились результатам. Запросы росли без всякой рекламы, просто благодаря "сарафанному радио": довольные пользователи их сервиса рассказывали о сайте знакомым, друзьям и друзьям друзей. Уже в сентябре 1997 года был зарегистрирован доменgoogle.com, а ровно через год и сама компания. Обрабатывая к тому времени уже десятки тысяч запросов, Google переезжает из аудитории университета в комнату студенческого городка, а позже арендует гараж в доме сестры будущей жены Сергея. Позднее этот дом в Менло-Парке, где в арендованном вместе с комнатой гараже размещался Google, станет достопримечательностью, и компания приобретет его в собственность.

К слову сказать, Брин доказал имеющуюся в Америке "теорию" того, что гараж – неотъемлемый признак дальнейшей успешности начинающих высокотехнологичных компаний, ведь до Брина основы своей компании в арендованном гараже также закладывали Билл Хьюлетт и Дейв Паккард, да и первый Apple Стива Джобса тоже был собран в гараже. Вот так, начав "гаражное производство" малоизвестного Google в 1997 году, университетские друзья выстроили одну из самых передовых технологичных компаний. "Быть не как все" и "Не быть злом" – вот два основных девиза Брина, которые помогают ему изо дня в день принимать важные решения, развивать компанию, работать в которой мечтают миллионы, оставаясь при этом обычным парнем, живущим в трехкомнатной квартире в Америке и абсолютно спокойно относящимся к деньгам.

"Я учился на курсах цирковой акробатики, и в один из первых дней обучения сцепился в ожесточенном споре с каким-то молоденьким мальчишкой, – рассказывает один обычный американец. – Мы спорили о достоинствах Android против iPhone. Только потом, гораздо позже я с удивлением узнал, что это был Сергей Брин. А ведь мы с ним, подружившись за время спора, после занятий прыгали через заборы и пролезали под поездами на железнодорожных путях, потому что так было короче. Никогда бы не подумал, что так себя может вести один из богатейших людей Америки".

Другой американский предприниматель рассказывал, что однажды впервые оказался в Сан-Франциско, где ему в какой-то момент необходимо было срочно организовать бизнес-встречу. Смартфонов тогда еще не было, поэтому он и понятия не имел, как и где это сделать в незнакомом городе. На кону стоял весь его бизнес, когда на помощь пришло сообщение от Google, подсказавшего отличный ресторан неподалеку. Подходя к ресторану, оказавшемуся за углом, он лицом к лицу столкнулся с Брином и излил на него такой обильный поток благодарностей – за спасенную бизнес-встречу и за прекрасный смс-сервис, – что это заняло у него добрых десять минут. Сергей Брин всё это время вежливо слушал, улыбался и лишь в конце сказал: "Я очень рад, что вам нравится". Как выяснилось позже, ровно на десять минут и ровно в этом ресторане задержалась презентация Google, на которой присутствующие высокопоставленные гости терпеливо ожидали Брина, уделившего эти десять минут простому незнакомцу.

Есть даже благодарность в адрес Брина за подаренное семейное счастье. Человек, собиравшийся сделать предложение своей девушке, за несколько мгновений до оглашения волнующего вопроса "ты выйдешь за меня?" случайно встретился с Брином, идущим по улице. Сергей ответил ему взаимным приветствием и рукопожатием, пройдя дальше. На вопрос невесты, кто это, жених ответил: "Это Сергей Брин, Далай-лама для меня!" Невеста была приверженкой буддизма, шутки не оценила, вечер был испорчен, предложение руки и сердца не удалось. "И хорошо! – пишет взволнованный американец Брину. – Теперь я счастлив в браке с совершенно иной избранницей!"

И это далеко не полный перечень историй о случайных встречах с Брином, которыми делятся люди в интернете, восхищаясь им. Конечно, эти истории никогда не повлияют ни на акции его компании, ни на место в списке Forbes. Но это нечто большее. Это ответный посыл миллиарда пользователей на его речь из пяти слов в 2000 году: "И мы любим тебя, Google!" Такой вот он, имеющий миллиардные доходы, но не кичащийся ни ими, ни своими новаторскими достижениями. Верящий, что главная его цель и открытия жизни еще впереди, и безудержно к ним стремящийся. Одним словом – простой еврейский гений.

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