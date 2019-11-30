"Просто комок в горле": офицер ВСУ растрогал сеть постом о легендарной "Ведьме"

Украинскую военную Яну Червоную с позывным "Ведьма" посмертно наградили званием Народного Героя Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") добавив, что награду получили муж и дети Яны.
Яна Червоная
Facebook Штирлица
"Яна Червоная, позывной "Ведьма" - Народный Герой Украины ... Отличие народа получил муж и дети ... Просто комок в горле ... Спи спокойно сестра ... Отомстим ...", – написал он.
Муж и дети Яны Червоной
Facebook Штирлица
Как сообщал OBOZREVATEL :
Известная доброволиця Яна Червоная (позывной "Ведьма"), погибла в зоне проведения операции Объединенных сил 2 апреля.
Вместе с ней также погиб Александр Милютин (позывной "Дед"). В их блиндаж попал ПТУР террористов.
Она осознанно отправилась защищать Украину на Донбассе, оставив дома двоих детей – десятилетнего Виталия и восьмилетнюю Викторию.
Женщину-добровольца провели в последний путь сотни людей в родном городе Харькове 4 апреля.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!