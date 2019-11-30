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1 декабря • обновлено в 02:42
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"Просто комок в горле": офицер ВСУ растрогал сеть постом о легендарной "Ведьме"

3.2т
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Украинскую военную Яну Червоную с позывным "Ведьма" посмертно наградили званием Народного Героя Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") добавив, что награду получили муж и дети Яны.

Яна Червоная

Яна Червоная

Facebook Штирлица

"Яна Червоная, позывной "Ведьма" - Народный Герой Украины ... Отличие народа получил муж и дети ... Просто комок в горле ... Спи спокойно сестра ... Отомстим ...", – написал он.

Муж и дети Яны Червоной

Муж и дети Яны Червоной

Facebook Штирлица

"Просто комок в горле": офицер ВСУ растрогал сеть постом о легендарной "Ведьме"

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Место
Украина
Тег
ООС
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Отомстим, пообещал Штырлыц и начал писать гадости в инэте, надев боевые шаровары
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5
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пошла на концерт Слепака.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Шта это за награда? Типа Народного артиста? Награда за что? Что ее пороли в окопах по пьяни и в итоге, как обычно зарядили миномёт двумя минами?
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