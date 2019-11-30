"Просто комок в горле": офицер ВСУ растрогал сеть постом о легендарной "Ведьме"

Украинскую военную Яну Червоную с позывным "Ведьма" посмертно наградили званием Народного Героя Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") добавив, что награду получили муж и дети Яны.

Яна Червоная Facebook Штирлица

"Яна Червоная, позывной "Ведьма" - Народный Герой Украины ... Отличие народа получил муж и дети ... Просто комок в горле ... Спи спокойно сестра ... Отомстим ...", – написал он.

Муж и дети Яны Червоной Facebook Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL :

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