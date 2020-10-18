Путинский клоун записывает видеоролик с пародией на опрос Зеленского. Поскольку адресат этого ролика только и исключительно украинцы – россияне не поймут в нем ничего, ни мовы, ни контекста – можно сделать только один вывод: путинский клоун прощупывает украинскую почву для каких-то своих целей. Для переезда, для гастролей, для предоставления своих услуг каким-то бенефициарам, для провокации, для "мы один народ – у вас такой же бред как у нас, возвращайтесь в стойло, мышебратья" - не знаю, совершенно пофигу.

Казалось бы, реакция может быть только одна - 1. пошел нах*й и 2. Госпогранслужба и СБУ, обратите внимание, тут, кажется, ещё один в Одессу намастырился.

Но нет. Вторые сутки ср*ч до неба.

Украинцы уже не просто кидаются дерьмом в украинцев из-за российского шута – чуть не горло друг другу грызут. Он не имеет права оскорблять нашего президента, каким бы тот ни был! У нас не президент, а г*вно, все правильно он сказал!

В России российский арлекин пер*ул на камеру – а трещит Украина.

Я никак не пойму, здесь клоун – это государствонесущая конструкция, да?

Любой клоун?

Скажите, а это Украина, или Киевская область Московии?

Вы что обсуждаете-то хоть? Чем у вас вторые сутки забито информационное поле ВАШЕЙ страны?

Не ТОЙ.

ВАШЕЙ.

Клоуном из России.

Давайте представим, что Галкин на норвежском записал пародию на какой-нибудь идиотский опрос норвежского – не знаю, кто там у них – премьера.

Какова будет реакция норвежцев?

Я думаю, один спокойный, тихий, как свинцовая гладь декабрьского фиорда, скандинавский заполярный "пох*й".

Я думаю, что норвежцы вообще просто не заметят, что какой-то там паяц где-то что то про них сказал.

А знаете, почему?

Потому что это Норвегия.

А не Ословский уезд.

Им наср*ть.

Украина станет Украиной только тогда, когда она станет Украиной прежде всего в головах.

Когда единственное, что будет иметь значение – это осмотр забора на предмет появления новых трещин. Своевременное замазывание их цементом. И кормежка крокодилов во рву.

А там – за рвом и забором – можете делать что угодно. Записывать пародии на украинского президента. Танцевать на украинском флаге. Ср*ть на портрет Степана Бандеры. Стать себе на голову. Стать друг другу на голову. Жрать друг друга. Не жрать другу друга.

Нам пох*й.

Понимаете?

Нам просто пох*й, что у вас там происходит.

Вообще. Совсем.

Что вы там говорите, что вы там делаете, какими слюнями брызгаете, в нашу ли сторону, не в нашу ли, в сторону Америки ли, на украинском ли языке, на тувинском, на малайском - делайте что угодно.

Нам. На вас. Наср*ть.

Мы суверенное государство, независимая самодостаточная состоявшаяся страна.

Нам пох*й на вас.

У нас свои задачи, свои вызовы, свои вопросы, свое информационное поле.

В котором вам нет места.

Вообще. Совсем.

Ни на нашей земле, ни в нашей стране, ни в нашем информационном пространстве, ни в наших новостях - ни в наших ср*чах.

Чистим пулемет, ремонтируем забор, стреляем на шум, если кто-то хочет его перелезть – остальное не волнует.

Все. Точка.

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