Простая школьная задача по математике озадачила сеть: не все смогли решить

Простая математическая задача поставила в тупик многих пользователей сети. В интернете спорили каким будет правильный ответ в уравнении – 6:2(1+2).

Задачу в Twitter опубликовала пользователь iambuterastann. За несколько дней под постом набралось более 11 тысяч комментариев и свыше 38 тысяч репостов.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи писали, что верным будет ответ 1, другие же – 9. Первые так решали задачу: складывали числа в скобках (1+2=3), затем умножали результат на число перед скобкой (3*2=6), а в конце делили (6:6=1).

Те, кто назвал цифру 9 разрешили задачку следующим способом: сперва сложили числа внутри скобок (1+2=3), а потом умножили результат на получившуюся цифру перед скобкой (6:2=3) и получили 3*3=9.

Предлагаем вам разрешить задачу и свой ответ написать в комментариях.

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