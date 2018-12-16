''Прощай, немытая Россия'': речь Порошенко разгневала РПЦ

В Русской православной церкви резко отреагировали на результаты объединительного Собора в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний. Выступление президента Петра Порошенко на Соборе в РПЦ расценили как "чудовищное".

Об этом пишет в своем Facebook ответственный редактор официального издания РПЦ "Журнал Московской патриархии" Сергей Чапнин.

"Да, Епифаний. Послушал речь Порошенко после собора. Чудовищная речь. О Христе ни слова, зато "прощай немытая Россия" и т.п. Не удалось сделать автокефалию подлинно церковным событием, всё безнадежно свалилось в чисто политический проект. Выступление Порошенко – манифест новой украинской политической религии. Печально. А шанс был", - пишет Чапнин.

Речь Порошенко после собора произвела на него "сильное впечатление":

"Он признается, что у украинской автокефалии нет никакого самостоятельного значения. Со слов Порошенко она навсегда привязана к России через риторику отталкивания от нее. Интересно провести контент-анализ. Подозреваю, что слова "Россия", "российский" президент Украины повторил столько же раз, сколько "автокефалия". Одного без другого не существует. Положительной программы у автокефалии нет, главное – избавление от России".

facebook.com/petroporoshenko

Чапнин также назвал "ересью" слова украинского президента о том, что новосозданная церковь – "это церковь без Путина и без патриарха Кирилла".

"Все-таки автокефальная церковь остается частью Вселенской церкви. И как бы Порошенко ни ненавидел обоих, он остается с ними в одной церкви до тех пор, пока они называют себя православными христианами и никто из них не отлучен. Более того, митр. Епифаний будет обязан поминать патриарха Кирилла на каждой литургии. Видимо, Порошенко совсем не в курсе", – пишет редактор "рупора" РПЦ.

Чапнин также назвал речь Порошенко "великолепным манифестом украинской гражданской религии".

"Словом, в аббревиатуре РПЦ он пока просто заменил "Р" на "У". Боюсь, содержание в итоге остается прежним", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.