"Проклятая война!" Фото матери с убитой защитницей Украины растрогало сеть

В сети опубликовали фото с похорон военной ВСУ Ярославы Никоненко, которая погибла на Донбассе от пули снайпера террористов.
Снимок в Facebook опубликовал журналист и волонтер Назар Приходько. На фото - мать Ярославы, которая сидит у гроба погибшей дочери.
"Мама прощается с Ярославой Никоненко, которая погибла 15 октября 2019 года. В 2015-м году она потеряла на войне мужа, а теперь и дочь. Горе страшное", – говорится в сообщении.
Ярослава Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Фото прощания с защитницей Украины растрогало сеть. Пользователи сети писали слова соболезнования семье убитой Никоненко.
"От боли можно лишиться ума", "Какое горе, слова бессильны успокоить эту женщину, проклятая война", " Ненавижу проклятую Россию, гореть в аду убийцам", "Разве можно представить нечто более страшное, чем хоронить своих детей. Проклятая война", "Со святыми упокой, Господи, душу погибшего воина Ярославы в месте светлом, прохладном, цветущем, где нет ни болезни, ни печали, ни печали, а жизнь вечная. Аминь", – отмечали в соцсетях.
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Назар Приходько
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября на Донбассе погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.
Отметим, что гибель Ярославы Никоненко потрясла украинских пользователей сети.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.