"Проклятая война!" Фото матери с убитой защитницей Украины растрогало сеть

В сети опубликовали фото с похорон военной ВСУ Ярославы Никоненко, которая погибла на Донбассе от пули снайпера террористов.

Снимок в Facebook опубликовал журналист и волонтер Назар Приходько. На фото - мать Ярославы, которая сидит у гроба погибшей дочери.

"Мама прощается с Ярославой Никоненко, которая погибла 15 октября 2019 года. В 2015-м году она потеряла на войне мужа, а теперь и дочь. Горе страшное", – говорится в сообщении.

Ярослава Никоненко Facebook\Вячеслав Непоп

Фото прощания с защитницей Украины растрогало сеть. Пользователи сети писали слова соболезнования семье убитой Никоненко.

"От боли можно лишиться ума", "Какое горе, слова бессильны успокоить эту женщину, проклятая война", " Ненавижу проклятую Россию, гореть в аду убийцам", "Разве можно представить нечто более страшное, чем хоронить своих детей. Проклятая война", "Со святыми упокой, Господи, душу погибшего воина Ярославы в месте светлом, прохладном, цветущем, где нет ни болезни, ни печали, ни печали, а жизнь вечная. Аминь", – отмечали в соцсетях.

Прощание с Ярославой Никоненко Facebook\Назар Приходько

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября на Донбассе погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

Отметим, что гибель Ярославы Никоненко потрясла украинских пользователей сети.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!