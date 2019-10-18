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18 октября • обновлено в 16:52
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"Проклятая война!" Фото матери с убитой защитницей Украины растрогало сеть

1.5т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото с похорон военной ВСУ Ярославы Никоненко, которая погибла на Донбассе от пули снайпера террористов.

Снимок в Facebook опубликовал журналист и волонтер Назар Приходько. На фото - мать Ярославы, которая сидит у гроба погибшей дочери.

"Мама прощается с Ярославой Никоненко, которая погибла 15 октября 2019 года. В 2015-м году она потеряла на войне мужа, а теперь и дочь. Горе страшное", – говорится в сообщении.

Ярослава Никоненко

Ярослава Никоненко

Facebook\Вячеслав Непоп

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Фото прощания с защитницей Украины растрогало сеть. Пользователи сети писали слова соболезнования семье убитой Никоненко.

"От боли можно лишиться ума", "Какое горе, слова бессильны успокоить эту женщину, проклятая война", " Ненавижу проклятую Россию, гореть в аду убийцам", "Разве можно представить нечто более страшное, чем хоронить своих детей. Проклятая война", "Со святыми упокой, Господи, душу погибшего воина Ярославы в месте светлом, прохладном, цветущем, где нет ни болезни, ни печали, ни печали, а жизнь вечная. Аминь", – отмечали в соцсетях.

Прощание с Ярославой Никоненко

Прощание с Ярославой Никоненко

Facebook\Назар Приходько

"Проклятая война!" Фото матери с убитой защитницей Украины растрогало сеть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября на Донбассе погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

Отметим, что гибель Ярославы Никоненко потрясла украинских пользователей сети.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Донбасс
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Белый господин
Белый господин
А причём тут Россия, мать? Спрашивай у тех, кто послал её убивать своих сограждан.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Когда мать узнает правду о смерти дочери,будет сильно потрясена
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Здановский Николай
Здановский Николай
Жаль!
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