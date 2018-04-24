"Произойдут перемены": что украинцы думают о "майдане" в Армении

Подавляющее большинство украинцев (42%) считают, что граждане Армении добились своей цели "бархатной революцией" против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром, а в стране произойдут позитивные перемены.

Таковы результаты опроса на тему "Чем закончится "майдан" в Армении?", проведенного "Обозревателем".

За менее позитивный прогноз проголосовали 30% опрошенных. Они считают, что в Армении ничего после свержения Саргсяна не изменится, а в "майдане" граждане разочаруются.

Совсем негативно отреагировали 26% респондентов. По их мнению, к власти в Армении придут новые узурпаторы, потому ничем хорошим протесты в стране не закончатся.

Отметим, "Обозреватель" проводит онлайн-опрос "ПАСЕ признала контроль РФ над Донбассом: как это повлияет на Украину?"