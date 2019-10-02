Прогнулся перед Путиным? Зеленскому сделали предупреждение из-за "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на "формулу Штайнмайера", принял условия Кремля и подверг страну опасности полной дестабилизации.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Тот факт, что украинская сторона ради самой встречи Зеленского с Путиным соглашается на российские условия – а имплементация формулы была именно российским условием и ничем другим - лишает Украину субъектности в переговорах с Россией и превращает ее в объект дискуссии", – отметил он.

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По мнению журналиста, это произошло из-за ослабления внешнеполитической позиции Зеленского.

"Не стоит себя обманывать: скандал с Трампом превратил украинского президента в объект насмешек и пристального внимания одновременно. К тому же европейским лидерам нет никакого резона поддерживать человека, который готов сдать их при первом же телефонном разговоре. В такой ситуации Зеленский должен был бы хотя бы повременить и с принятием путинских условий, и с самой встречей, на которой будут и презирающий его Путин, и обиженные им Меркель и Макрон. Но ему и в голову не пришло задуматься о своём положении хотя бы на минуту", – написал Портников.

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Журналист отметил, что саммит в "нормандском формате" ничего не решает, как и Минские переговоры.

"Готов ли Зеленский к полноценной капитуляции перед Путиным – то есть к фиктивному (и частичному, без Крыма) восстановлению территориальной целостности страны при сохранении российского контроля над Донбассом? Он утверждает, что не готов. Но тогда сам Зеленский должен задать себе очень простой вопрос: а готов ли Путин к настоящему восстановлению территориальной целостности Украины с уходом своих войск и наемников и восстановлением украинского контроля над территорией?" – написал он.

Портников подчеркнул, что Кремль не демонстрирует такой готовности и предупредил Зеленского о том, что его уступки Путину могут привести к полной дестабилизации Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

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