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2 октября • обновлено в 17:58
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Прогнулся перед Путиным? Зеленскому сделали предупреждение из-за "формулы Штайнмайера"

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на "формулу Штайнмайера", принял условия Кремля и подверг страну опасности полной дестабилизации.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Тот факт, что украинская сторона ради самой встречи Зеленского с Путиным соглашается на российские условия – а имплементация формулы была именно российским условием и ничем другим - лишает Украину субъектности в переговорах с Россией и превращает ее в объект дискуссии", – отметил он.

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Зеленского пристыдили из-за "формулы Штайнмайера"

Зеленского пристыдили из-за "формулы Штайнмайера"

podrobnosti.ua

По мнению журналиста, это произошло из-за ослабления внешнеполитической позиции Зеленского.

"Не стоит себя обманывать: скандал с Трампом превратил украинского президента в объект насмешек и пристального внимания одновременно. К тому же европейским лидерам нет никакого резона поддерживать человека, который готов сдать их при первом же телефонном разговоре. В такой ситуации Зеленский должен был бы хотя бы повременить и с принятием путинских условий, и с самой встречей, на которой будут и презирающий его Путин, и обиженные им Меркель и Макрон. Но ему и в голову не пришло задуматься о своём положении хотя бы на минуту", – написал Портников.

Портников сделал предупреждение Зеленскому из-за "формулы Штайнмайера"

Портников сделал предупреждение Зеленскому из-за "формулы Штайнмайера"

Апостроф

Журналист отметил, что саммит в "нормандском формате" ничего не решает, как и Минские переговоры.

"Готов ли Зеленский к полноценной капитуляции перед Путиным то есть к фиктивному (и частичному, без Крыма) восстановлению территориальной целостности страны при сохранении российского контроля над Донбассом? Он утверждает, что не готов. Но тогда сам Зеленский должен задать себе очень простой вопрос: а готов ли Путин к настоящему восстановлению территориальной целостности Украины с уходом своих войск и наемников и восстановлением украинского контроля над территорией?" – написал он.

Портников подчеркнул, что Кремль не демонстрирует такой готовности и предупредил Зеленского о том, что его уступки Путину могут привести к полной дестабилизации Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

  • Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как еще поднимать нулевой рейтинг эспресо как не громкими словами. понимаю его)
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Саммит в "нормандском формате" ничего не решает, как и Минские переговоры ? На кой чёрт ты тогда о них всегда вспоминаешь, а было что и ссылался как на компромисс ? А насчёт объекта насмешек, так это не Портникову об этом рассуждать, уж сколько о нём было насмешек, в том числе и ниже пояса, куда там Зеленскому !
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руденко евгений
руденко евгений
ну наконец-то! Давно Витасика ждал! Давно не делал предупреждений. Скучно без него.
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