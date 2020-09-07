Украину накроет похолодание и грозы: появился прогноз погоды на 8 сентября

В Украине во вторник, 8 сентября, ухудшится погода – на западе прогнозируют похолодание, а в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, это связано с тем, что атмосферный фронт переместиться из западных регионов в восточном направлении.

Атмосферный фронт над Украиной 7 сентября. Facebook / Наталья Диденко

Температура на западе днем ожидается на уровне +18...+22 (на Закарпатье +22...+24 градусов). На юге и востоке будет +26...+29, на остальной территории +20...+25 градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области воздух днем прогреется до +20...+22 градусов. По данным Укргидрометцентра, осадков не предвидится, однако Диденко сообщила о возможном дожде ночью и утром.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua.

Прогноз погоды на 5 дней. meteo.gov.ua

Скриншот.

Карта средних температур. Facebook / Наталья Диденко

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов. Месячное количество осадков в первый месяц осени ожидается на уровне 35-72 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!