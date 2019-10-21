"Продали слишком много билетов": популярный лоукост не пустил украинцев на рейс

Венгерская авиакомпания Wizz Air попала в громкий международный скандал. Ее обвинили в том, что та отказала в посадке в самолет спортсменам и другим туристам, которые должны были лететь из Франкфурта (Германия) в столицу Украины – Киев.

Об этом сообщила жена одного из тренеров, застрявшего в чужой стране, Оксана Сова на своей странице в Facebook. По ее словам, людей просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя.

"Хочу сообщить о халатном отношении компании Wizz Air к пассажирам. Сборной команде боксеров городов Украины из 10 человек, половина которых несовершеннолетние, отказали в посадке в самолет. Дети возвращались из Франкфурта(Германия) в Киев (Украина)", – написала Сова.

Популярный лоукост не пустил украинцев на рейс Facebook Оксаны Совы

Жена тренера подчеркнула, что после инцидента авиаперевозчик не предложил ни талоны на питание, ни на ночевку, ни предложил возместить стоимость билетов.

"Как сказали работники аэропорта, которые созванивались с авиалинией и пытались по-человечески помочь, они (WizzAir) продали больше билетов, чем может вместить самолет. В итоге пострадавших не меньше 30 человек (Вместе с другими туристами. – Ред.), которые остались в чужой стране на произвол судьбы", – отметила она.

Сова добавила, что у людей практически не осталось денег. По словам женщины, пока она искала средства, чтобы переслать мужу для покупки трех новых билетов для спортсменов, их раскупили.

"И следующие свободные посадочные на среду. Та же участь ждала и остальных семерых боксеров из других украинских клубов. То есть до среды наши ребята, которые ехали с международного турнира по боксу, остались в чужой стране бомжевать", – написала она.

Жена пострадавшего тренера, ссылаясь на слова работников аэропорта, отметила, что этот случай – не единственный. Она подчеркнула, что туристам из США сразу возместили деньги за билеты.

"Когда в порядке очереди (после американцев) подошли украинцы, то после предоставления украинского паспорта им отказали в возмещении", – подытожила Сова.

Как сообщал OBOZREVATEL, антимонопольный орган оштрафовал авиакомпании Ryanair и Wizz Air из-за новых правил перевоза багажа.

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