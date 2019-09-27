Очередной коллапс: грозят ли украинцам проблемы с отоплением

В Украине начало отопительного сезона снова под угрозой срыва. Дело в долгах тепловых компаний, которые работают в десятках городов страны. Суммы заоблачные, поэтому в НАК “Нафтогаз” всерьез заговорили о проблемах перед началом заморозков.

В чем суть и кто рискует остаться без тепла этой зимой — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

проблемах с оплатой тарифов на газ;

том, какие города в зоне риска;

том, что и как может изменить ситуацию.

Заоблачные долги

НАК “Нафтогаз” регулярно сообщает о долгах тепловых компаний. Такая практика не в новинку, как и постоянные просрочки по выплатам рядовых потребителей. Каждый месяц общая задолженность растет, а тепловые компании в городах не могут оплатить услуги монополиста.

Пик долгового тупика был достигнут еще в феврале 2019 года, это примерно 70 миллиардов гривен. Где-то с марта рост остановился, а за период весенне-летнего периода снизился до 53 миллиардов гривен. Но ситуацию это кардинально не изменило.

По данным НАК “Нафтогаз” на 19 сентября, 127 компаний (это по всей Украине) находятся в списке должников. Все бы ничего, но монополист ссылается на постановление Кабинета министров №867, которое прописывает условия поставки газа для населения. Среди основных — уровень расчета минимум 90% стоимости всего объема газа (вместе с непрофинансированными льготами и субсидиями, без учета штрафных санкций).

То есть долгов должно быть не более 10%. С такой математикой проблемы во многих городах Украины.

К примеру, под угрозой срыва сезона даже столица. В частности, из-за отсутствия кворума (необходимого количества депутатов) на сессии Киевсовета, жители города рискуют просидеть как минимум всю осень в холодных квартирах.

"На прошлой неделе Киевсовет в очередной раз не смог собрать кворум для проведения очередного заседания. Нерешенным является вопрос приобретения необходимых объемов газа и мазута на весь зимний период для предприятия "Киевтеплоэнерго". От этого зависит, будет ли тепло в наших домах зимой", — сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Настоящим символом проблем с отоплением в Украине стал город Смела в Черкасской области. В ноябре 2018 года наряду с Херсоном там объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. В 80-тысячной Смеле в связи с этим жители перекрыли общегосударственную трассу.

Дело в том, что компания, которая в 2017 году поставляла тепло, задолжала поставщику газа свыше 100 миллионов гривен. Теперь "Нафтогаз" отказывается перезаключать договор, пока городская власть не оплатит долги.

Проблема решилась лишь после вмешательства президента и Кабинета министров, который в ручном порядке выделил краткосрочный кредит на 25 миллионов гривен.

Уже в июле 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский во время визита в город предложил и. о. мэра Виктору Федоренко продать свой автомобиль и оплатить часть долга за тепло. Тогда выяснилось, что население Смелы платит за услуги ЖКХ, при этом город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смела Энергоинвест" и не могут справиться с оплатой.

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В этом году ситуация может повториться. Как пишет “Нафтогаз”, под угрозой целый ряд городов:

Винница;

Днепр;

Кривой Рог;

Мариуполь;

Краматорск;

Житомир;

Бердянск;

Ивано-Франковск;

Киев;

Кропивницкий;

Одесса;

Николаев;

Харьков;

Херсон;

Сумы;

и другие.

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По словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, проблема с отсутствием оплаты не нова, она нависает над Украиной практически каждый год. И ее не избежать, вопрос лишь, в каких масштабах она проявится этой зимой.

“Такое происходит каждый год, и в этом году также есть достаточно высокие риски. Единственное радует, что долги выросли, но не критически, а так все по-старому. Еще и “Нафтогаз” в этой ситуации пишет одни пресс-релизы, а реальной работы с предприятиями-должниками не проводит”, — рассказал в комментарии OBOZREVATEL Марунич.

Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук уверен, что кризиса избежать удастся, а в худшем случае НАК "Нафтогаз" с опозданием будет отправлять газ на теплостанции.

"Формально будут требовать от ТЭЦ подписать графики погашения долгов. У всех они есть. И практически все не могут их погасить, лишь перетягивают из года в год. В прошлом году "Нафтогаз" использовал тему долгов перед выборами. Фактически проводя это в "заговоре" с властью, потому что в больших городах голубое топливо не ограничивали, хотя долги были.

Вопрос также в том, что НАК только сейчас поднимает тему долгов. А что они делали летом или осенью? Для "Нафтогаза" долги ТЭЦ и облгазов полезны — дают возможность давить на компании и предлагать "выгодные" условия сотрудничества. Например, если есть долги и не могут реструктуризировать, то "Нафтогаз" может "посоветовать" компании, которая продаст газ дороже, но не даст замерзнуть условным жителям какого-то города", — пояснил OBOZREVATEL Корольчук.

Не исключено, что для решения проблемы потребуется вмешательство руководства страны. Ведь очевидно, что погасить такие долги за несколько недель до начала отопительного сезона никто не сможет.

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