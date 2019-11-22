Киевляне не должны страдать: Рахматуллин рассказал о решении проблемы с пробками в столице

В последнее время Киев все чаще сковывают пробки, причем не только в час пик, но и в течение дня. Плачевное состояние мостов, неразбериха с общественным транспортом, стихийные парковки на улицах города и проблемы с законодательством привели к тому, что некогда уютная и комфортная столица оказалась перед лицом транспортного коллапса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. Под его руководством власти столицы хотят внедрить в городе европейские принципы управления транспортными потоками, решить проблемы с парковками и сделать пешеходов главным приоритетом муниципальной стратегии развития.

– Проблемы Киева решатся, если начать благоустраивать транспортную инфраструктуру, расширять дороги и увеличивать количество парковок?

– Вопрос трафика и количества машин в Киеве стоит очень остро. Однако развитие города для автомобилей ситуацию не улучшит.

Потому что чем больше будет инфраструктурных решений для автомобилистов, тем больше автомобилей будет появляться в городе.

Дмитрий Рахматуллин kievvlast.com.ua

Возникает вопрос "каким образом городу развиваться"? Есть концепция транспортного развития города Киева, где приоритет отдается в первую очередь пешеходу. Потом идут велосипедисты, общественный транспорт и только потом коммерческий и частный транспорт.

Поэтому решений, которые будут улучшать жизнь автомобилистов – их быть не может и не должно, мы ориентируемся в первую очередь на людей, на пешеходов. Поскольку любой человек, который едет на машине – он тоже является пешеходом.

– Если ограничить въезд автомобилей в центр города и сократить их количество – в любом случае машины нужно где-то парковать.

– Количество свободных парковочных мест в городе должно быть не меньше 15%. Как только мы видим, что все парковки заполнены, значит, что в городе либо много автомобилей, либо дешевые парковки. Значит нужно регулировать оба направления – снижать количество автомобилей и увеличивать тарифы на стоимость часа парковки в центре.

– Насколько у вас в этом развязаны руки, если мы говорим о центральной части города? У нас есть пример ЦУМа, который провел реконструкцию, создал прекрасный паркинг, но таких объектов, которые позволяют подобную модернизацию, в исторической части города нет.

– Сейчас в городе существует порядка 50 тыс. паркомест. Строится много торговых и бизнес центров, во всех есть платные паркинги. Однако если ты бросаешь машину на улице, то возникает альтернатива – запарковаться неправильно или не заплатить за эту парковку. Следовательно, человек обычно выбирает наиболее дешевый для себя вариант – не платить и бросить машину где угодно.

– Вы предложили три модели оплаты парковки. Какой моделью больше пользуются порядочные водители?

– Стоит учесть, на какое время водитель оставляет машину на парковочном месте. Когда люди приезжают в центр и оставляют машину на парковочном месте на весь рабочий день – это не нормально, такого быть не должно.

Если человек осознанно планирует свой день и знает, что будет пребывать в центре города в течение всего рабочего дня, ему, по сути дела, не нужен автомобиль, стоящий на парковочном месте в течение 10 часов. Значит, он должен оставить автомобиль на въезде в город и использовать общественный транспорт.

– Если мы говорим о модели "оставить транспорт на срок до 3 часов" и использовании выделенных паркомест – как их оплачивать порядочным водителям?

– Вы знаете, что в 2017 году парковщики, как существующая должность в коммунальном предприятии, были упразднены. После этого было объявлено, что водители должны платить самостоятельно.

Вариантов много: или месячный абонемент, либо квартальный. Может быть безналичная оплата через мобильное или банковское приложение, или через паркомат. Если мы говорим о наличной форме – это возможно только через паркомат.

Дмитрий Рахматуллин aspi.com.ua

Сейчас инспекторы по парковке не уполномочены решать финансовые вопросы оплаты за парковку или оплаты штрафов. Следовательно, это сугубо решение водителя, каким образом ему платить за парковку. Мы настаиваем, чтобы водители использовали безналичную форму.

Этим уже активно пользуются, безналичная форма оплаты является доминирующей, а использование паркоматов для наличных расчетов превращается в атавизм. Однако мы должны предусмотреть и такие варианты, сейчас существует порядка 30 паркоматов, всего их будет порядка 90 по всему городу.

– Давайте поговорим о тех, кто паркуется неправильно или бросает автомобиль на весь день. При участии полиции и коммунальных предприятий нужно эвакуировать автомобиль, оштрафовать человека и забрать деньги на оформленную услугу.

– Что предусматривает закон, который по всей Украине создал инспекции по паркованию в рамках местных органов самоуправления? Создается некая организация, в частности, Инспекция по парковке, которая будет иметь право оформлять административные правонарушения за неправильную остановку, стоянку и неоплату за парковку машины нарушителя.

Эта функция предоставляется инспектору по парковке и присутствие патрульной полиции для этого не нужно. Инспектор имеет право оформить административное правонарушение в виде постановления, которое заносится в Единый реестр административных правонарушений, после чего водитель-нарушитель обязан оплатить штраф.

– Эта схема работает? Сейчас на место нарушения приезжает патрульная полиция…

– Мы разбили работу киевской инспекции на несколько этапов. Первый этап был разъяснительным – с начала февраля мы проводили разъяснительную работу, с начала июля мы начали оформлять административные правонарушения за неправильную остановку и стоянку автомобилей без присутствия транспортной полиции.

Вместе с патрульной полицией мы производим эвакуацию транспортных средств. В дальнейшем мы также планируем привлекать сторонние организации, у которых есть транспорт для производства эвакуации.

В правилах ПДД есть перечень нарушений, которые являются существенными и не существенными. В первом случае сумма штрафа составляет 510 грн, во втором – 255 грн, причем в обоих случаях производится эвакуация транспортного средства.

На сегодняшний день инспекторы привлекают патрульную полицию для осуществления эвакуации, потому что по закону мы имеем право проводить эвакуацию самостоятельно, но нам для этого нужны специальные сертифицированные устройства, объединенные в систему криптографической защиты информации.

С ее помощью мы сможем по защищенным каналам передавать персональную информацию владельцев транспортных средств и получать ее из баз МВД, Министерства юстиции. Без такой системы передача информации будет незащищенной, что не предусмотрено законом.

Дмитрий Рахматуллин ubr.ua

С помощью так называемого планшета инспектор увидит машину нарушителя, программа ее зафиксирует, распознает номера, пошлет информацию в базу данных в МВД, если нужно установить личность владельца, либо в Минюст, если машина зарегистрирована на юридическое лицо, распечатает уведомление, которое не содержит персональных данных, и подложит ее под лобовое стекло.

После этого программа будет связываться с Единым реестром фиксации административных правонарушений МВД и размещать эту информацию с доказательной базой на сервере, доступ к которому есть у Национальной полиции, патрульной полиции и инспекции по парковке. При этом доступ к этой системе для инспекции до сих пор не открыт.

Нам обещают в начале декабря дать доступ к этому инструменту. Следовательно, как только мы получим доступ к планшетам и реестру, мы сможем самостоятельно, без полиции, осуществлять эвакуацию.

– Итак, сейчас есть три проблемы: нет доступа к реестру, привлечение патрульной полиции и автопарк эвакуаторов.

– Проблем с автопарком как таковых не существует. На сегодняшний день мы пользуемся услугами коммунальных предприятий, потому что для проведения тендера по оказанию услуги эвакуации, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА необходимо разрешение Киевского совета, чтобы провести конкурс на предоставление такой услуги. В тендере может принять участие любое коммунальное или частное предприятие.

Без получения такого разрешения, чтобы нас никто не упрекнул в том, что у нас есть какие-то финансовые прокладки или прослойки, мы приняли решение проводить эвакуацию силами городских эвакуаторов. В нашем подчинении есть два коммунальных предприятия, "Киевтранспортсервис" и КП "Центр организации дорожного движения", на балансе которых есть коммунальная техника, эвакуаторы с гидроманипуляторами.

Это не означает что они осуществляют эвакуацию. Они всего лишь оказывают эту услугу для инспекции по парковке. Главная задача – чтобы в этом процессе была задействована коммунальная техника и деньги шли на благо города.

– Но пока заработка никакого нет, поскольку помимо штрафа в 500 грн водитель должен оплатить часы работы эвакуатора и водителя, порядка 600-800 грн. Однако коммунальщики говорят, что по себестоимости это стоит примерно 1500 грн.

– Есть указ, согласно которому определен тариф по стоимости эвакуации. Но есть маленький нюанс – местные органы самоуправления под действие этого указа не попадают. В данном случае, если в процессе участвует полиция, которая нанимает эвакуатор и выписывает постановление – за эвакуацию можно заплатить максимум 720 грн.

Соответственно, предприятие, которое производит эвакуацию, имеет большую себестоимость, потому что площадки, на которые вывозят машины, удалены от центра города, и эвакуатор наматывает километраж. В рамках нашей калькуляции стоимость эвакуации составляет порядка 1270 грн, в этом случае предприятие будет в прибыли.

Однако для этого мы еще должны заключить договор с Нацполицией, чтобы мы могли свозить задержанные машины на штрафплощадки МВД, место на них есть, но они находятся далеко, на улицах Хоткевича и Туполева.

Мы предложили Нацполиции городские площадки, в центре города, чтобы сократить затраты на эвакуацию и эвакуатор проводил процесс примерно за 30 минут, увеличивая количество перевозимых авто. Сейчас эвакуатор за день вывозит порядка 5 машин, а нам нужно довести это число до 10, чтобы за день 10 эвакуаторов вывозили порядка 100 авто.

– Я правильно понимаю, что у каждого нарушителя должен быть способ цивилизованного решения проблемы, чтобы не кататься за машиной по городу, а забрать где-то в центре?

– Сейчас процедура возврата авто сложная и неудобная. За постановлением нужно ехать на улицу Народного ополчения. Там получить его и квитанцию об оплате штрафа за административное нарушение, после этого ехать на улицу Владимирская, 15, чтобы получить квитанцию об оплате за эвакуацию и штраф-плошадку, потом оплатить и ехать на одну из площадок забирать автомобиль.

Мы хотим уйти от управления Нацполиции, как держателя штраф-площадок, и организовать "Службу единого окна" на Владимирской, куда будут приезжать все водители-нарушители.

Любой человек, даже если он нарушитель, должен обладать правами на сервис. Благодаря "Службе единого окна" человек сможет прийти в одно место, получить все бумаги (постановление, акт осмотра автомобиля, квитанцию на оплату), оплатить и ехать сразу на штраф-площадку забирать автомобиль.

– Приезжает нарушитель за автомобилем с оплаченной квитанцией штрафа и всех оказанных услуг. На площадке автомобиль стоит где-то в глубине, после чего ему предлагаю заплатить 1000 грн за то, чтобы автомобиль можно было комфортно вывезти с площадки. Как вы видите систему, которая позволит избежать лишних затрат?

– Конечно, доступность машины к самостоятельному вывозу должна быть обеспечена, это ответственность оператора площадки. Если такие случаи будут встречаться – обращайтесь к нам, мы будем этот вопрос поднимать и регулировать, потому что это момент коррупции, которого быть не должно.

Водитель, который нарушил правила, понес наказание, оплатил все услуги, не должен быть лишен гражданских прав и не должен платить за незаконные дополнительные услуги.

Мы со стороны парковочной инспекции и транспортного департамента готовы подключаться и доносить эти данные до руководства города и МВД.

– Сейчас из процесса эвакуации будет исключена полиция. Раньше нарушитель, который видел отсутствие автомобиля, мог набрать 102 и уточнить, что случилось с его машиной. Сейчас будет номер горячей линии или оповещение, как человек узнает, что его машину не украли, а эвакуировали?

– Все это прописано и предусмотрено законом. Человек может звонить 102, потому что даже без участия полиции наши инспектора будут вносить через планшет информацию в Единый реестр правонарушений, в котором оператор Нацполиции увидит эвакуированный автомобиль и где он сейчас находится.

Дмитрий Рахматуллин 1551.gov.ua

В Киеве есть колл-центр 1551, который имеет право заходить в систему и видеть данные по эвакуированному автомобилю. Также на сайте КГГА есть раздел, в котором фиксируются все административные правонарушения, включая эвакуацию. Следовательно, любой нарушитель может позвонить на 1551, или в 102 или через сайт узнать, что случилось с его авто и где оно сейчас находится.

– Минимизировать затраты для водителей можно лишь убрав все коррупционные составляющие. Будут ли у инспекторов камеры, которые фиксируют происходящее?

– Наши инспектора оборудованы так же, как и полицейские – у них есть регистратор, который фиксирует весь рабочий день, у них есть мобильные принтеры для распечатки оповещений, есть смартфоны и в ближайшее время мы надеемся, что появятся защищенные системы, которые определяют геолокацию. Поэтому коррупционные риски в работе наших инспекторов минимизированы.

С 1 декабря мы хотим получить доступ инспекции по парковке к реестру административных правонарушений, также ожидаем решение о предоставлении програмнно­-аппаратного комплекса инспекции по паркованию.

В данном случае это будет КП "Киевтранспортсервис", единый оператор парковочного пространства, который является заказчиком разработки этой системы и держателем биллинга по оплате. Система сама будет работать с базами и реестрами, обращаясь в биллинг, который проверит мобильные приложения, банковские приложения, банкоматы и выяснит, проведена ли оплата за это транспортное средство. Все деньги поступят на счет коммунального предприятия.

– Как город в развитии будет ориентироваться на пешехода и что для этого будет делаться?

Смотрите, мы понимаем, что с Троещины добраться в центр города нереально. Что мы можем предоставить пешеходу или водителю, который тоже является пешеходом? Воспользоваться общественным транспортом. Сейчас в городе сделано 22 полосы общественного транспорта, всего их 68, т.е. реализована всего лишь третья часть.

Что дает такая полоса? Если соблюдаются правила дорожного движения и на полосе не паркуются, на ней не ездит частный транспорт, то полоса будет свободной для общественного транспорта или официально оформленных такси, т.е. тех средств, которые прошли конкурсный отбор, имеют все документы, разрешения, паспорта маршрута и так далее.

– Т.е. в этой концепции избавиться от транспортных такси на основных магистралях не получится?

В транспортной концепции четко прописано: 100% замена подвижного состава на низкопольный состав, следовательно маршруток быть не должно.

Все автобусы должны быть низкопольными, чтобы маломобильные группы населения могли перемещаться общественным транспортом, т.е. заезжать с детскими колясками или на колясках для людей с инклюзивными потребностями. В маршрутках это сделать невозможно.

– Сейчас мы видим на практике, что полосы общественного транспорта без разделителей или отбойников заняты автомобилями, но не общественным транспортом.

– Здесь стоит разделить автомобили на две группы: статичные и движущиеся. Статика изымается инспекцией по паркованию. Автомобили, которые движутся по полосе, являются прерогативной управления патрульной полиции.

На сегодняшний день почти весь город опоясан камерами. Чтобы фиксировать нарушения в автоматическом режиме, нужен реестр, открытие которого мы ждем с 1 декабря, и система сертификации камер. После этого установка разделителей или физических ограничителей будет нецелесообразна. Все они затрудняют уборку территории, как только выпадает снег.

Если есть строгий автоматический контроль, то ограничители теряют смысл. Однако нужно время, чтобы приучить наших водителей не нарушать правила.

– У нас есть полосы для муниципального транспорта, но насколько он покрывает город? Мне нравится пример Винницы, где когда-то отследили, где будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы, чтобы они не пересекались и не предлагали одну и ту же услугу. Вы над этим работаете?

– Еще в 2015 году у нас были рекомендации со стороны международных компаний, где происходит дублирование маршрутов. Поскольку у нас есть муниципальный транспорт и частный, то дубляж социального транспорта как раз происходит со стороны частных перевозчиков.

Такие частные маршруты будут подлежать закрытию, чтобы увеличить рентабельность большегрузных автобусов, убрать лишние автомобили с дорог (мы все видим на конечных транспортных узлах безумное скопление маршруток) и оптимизировать маршруты.

– Какие еще проекты реализует ваше ведомство?

– Сейчас мы работаем над проектом, который объединяет усилия многих структурных подразделений КГГА, и проанализирует, как их функции можно объединить для достижения общих целей. Он называется Kyiv Traffic Group, и будет заниматься проблемами пробок в Киеве. Перед группой стоит задача решить проблему трафика и снять напряженность.

Вы видите, что сейчас не только в час пик, но и в течение всего дня Киев стоит. В частности, это также связано с тем, что многие транспортные путепроводы и мосты находятся в ремонте.

В ближайшее время мы планируем полномасштабно реализовать решение Киевсовета, которое было принято в 2013 году, об ограничении доступа грузового транспорта с 7 утра до 20 вечера в Киев. На въезде в город с трех сторон, с Одесского, Житомирского и Бориспольского, помимо управления патрульной полиции будет стоять муниципальная стража, которая будет усиливать действия полиции об ограничении доступа такого транспорта в город.

– Но вы таким образом делает подножку логистическим компаниям, потому что нет кольцевой дороги, нет объезда города.

– Транзитники могут проезжать в ночное время и планировать движение по Киеву заранее. В этом нет ничего страшного, во всех европейских городах движение через центральные части города запрещено, и у нас такое решение есть – просто оно не выполняется, в частности, со стороны патрульной полиции. Этим будут заниматься городские структуры.

– Назовите громкую дату, когда пропадут фуры в Киеве.

– Со следующей недели мы планируем громко предупредить Украину, что в дневное время грузовой транспорт заезжать не будет. Согласно этому распоряжению, логистические компании, которые действуют внутри Киева, могут завозить машины весом до 4 с половиной тонн.

Свои большие фуры разгружайте на логистических хабах, которые находятся на въездах к Киеву, не в самом городе, перегружайте грузы в автомобили мелкого размера. Если у вас какие-то крупные грузы, то извините, но давайте, работайте ночью. Те же транзитники смогут заезжать только в ночное время.

– Жители проспекта Бажана около Южного моста будут аплодировать стоя...

– Вы видели, там две полосы транспорта забиты фурами, транзитниками в том числе. Сегодня есть свежее решение Киевсовета, которому порядка месяца, об ограничении въезда со стороны Борисполя, с 6 до 10 утра. Там ежедневно останавливается до 140 фур. И это чуть-чуть смягчает ситуацию. Если водители по всей Украине будут знать, что в дневное время они по Киеву не проедут никак – они подстроятся под это время и будут планировать проезд через город в установленные часы.

Прежде всего мы говорим про удобство жителей Киева, которые стали заложниками ситуации. То, что у нас нет объездной дороги, не означает, что киевляне должны страдать, я против этого.

У нас есть еще один план. В Киеве существует масса маршрутов, которые приезжают из области Количество пригородных таксомоторов колоссально. Сейчас мы не участвуем в конкурсах по оказанию транспортных услуг в области, и не можем выдвигать свои требования и условия.

В итоге компании, которые побеждают в конкурсах, не согласовывают свои паспорта маршрута с властями Киева. Мы не знаем, кто выиграл в конкурсе, и не знаем маршрут, по которому они двигаются, функции проверки документов у нас нет.

В итоге пригородные маршрутки идут в лучшем случае до ближайшей станции метро, а в худшем идут чуть ли не в центр Киева. Они паркуются на Лыбидской, на Академгородке, на Нивках, на Святошино, на Позняках – где угодно, но не на автостанциях.

В итоге мы имеем запаркованность этих узлов, антисанитарию, потому что эти точки не предусмотрены для такого количества людей, которые приезжают или ожидают транспорт, и не могут справить свои физиологические потребности.

Маршрутчики самостоятельно ставят знаки остановки своих автобусов, которые не предусмотрены у нас в городе, притом они ставят их в непосредственной близости от остановок общественного городского транспорта. Из-за этого наши автобусы не могут подъехать к месту парковки, они вынуждены оставаться во второй полосе и создавать блокирующий транспорт.

– Итак, убираем пригородные маршрутки, грузовой транспорт. Что еще нужно сделать, чтобы этот транспортный коллапс решился?

Наша главная задача – оптимизация полос общественного транспорта, чтобы он летел по ним не останавливаясь, шел строго по графику, потому что график на самом деле существует. Нужно обновить подвижной состав, чтобы человек садился в автобус или троллейбус и чувствовал себя великолепно.

В транспорте должно быть тепло, там должен быть кондиционер, интернет, WiFi. Все это должно быть чисто, низкопольно и современно. Тогда у человека возникнет ситуация "а давайте я пересяду из машины и рабочее время проведу спокойно", чтобы он вышел с работы вечером, сел в общественный транспорт и с ветерком доехал домой.

Убрать пригородный транспорт, убрать транзитный и прочий грузовой транспорт весом свыше 4,5 тонн в дневное время, оптимизировать движение городского и общественного транспорта – это те вехи, которые мы хотели бы реализовать в ближайшее время.

Наша задача – уменьшить количество машин, после чего задача по созданию так называемых перехватывающих паркингов решится, как нечто само собой разумеющееся. Сейчас в Киеве есть парковки, на базе которых можно реализовать такие паркинги. На этих точках должны располагаться все современные средства покупки единого билета, с помощью которого можно оплатить общественный транспорт.

К примеру, если я живу в пригороде и заезжаю в город на личном транспорте, у меня в голове должно быть понимание, что я свою машину должен оставить на перехватывающей парковке.

Оставляю машину, пусть это стоит, к примеру, 20 грн в день. Тут же я получаю билет с максимальной скидкой, т.е. если сейчас билет стоит 8 грн, я получаю его, к примеру, за 6,5 грн. Я сел в автобус, троллейбус, метро, не суть важно, съездил по своим делам, вечером вернулся и что получается: я заплатил 20 грн за парковку и 13 грн за билет на общественный транспорт. В итоге 33 грн мне обошлось мое передвижение по Киеву с учетом перехватывающего паркинга.

Что же происходит сейчас: я еду на машине, максимально подъезжаю в центр, запарковался, мне повезло, и патрульная полиция меня не наказала. Вопрос: я не заплатил за парковку и почему должен терять 33 грн, если есть возможность сделать это бесплатно в центре города?

Моделируем ситуацию, когда инспекция будет работать: авто либо эвакуируют (а это будет от 2000 грн), либо я не нарушил, запарковался по правилам и плачу 10 грн в час. Простоял 10 часов, должен заплатить 100 грн.

– Недавно появилась статья, в которой говорилось о появлении парковок на крышах оборудованных и адаптированных для этого домов. Это из области фантастики?

– Сейчас таких домов по сути нет. На самом деле при проектировании обязательным требованием к застройщику должно быть наличие многоуровневого подземного или наземного паркинга, который будет обслуживать резидентскую либо коммерческую часть. Город должен требовать первоначальную реализацию застройки таких объектов, а потом уже коммерческих или резидентских.

Что сейчас получается – все обещают, что будет паркинг. Потом выходит, что построили жилплощадь, а паркинг не возник. Следовательно, застройщики сначала должны строить то, что пообещали, а потом то, что им нужно.

– В европейских городах существует цветовое оформление общественного и муниципального транспорта: трамваи оранжевые, автобусы или троллейбусы синие. В этом есть необходимость?

– Это однозначно нужно. Если мы постоянно живем в столице, то мы без труда определяем общественный транспорт. Однако Киев развивается, как транспортный город, у нас есть большая глубокая история, соответственно, мы ориентируемся на туристов, которые в городе не могут определить, где какой транспорт, откуда и куда он идет.

Массивный общественный транспорт должен быть надлежащим образом оформлен, и идентифицирован, чтобы быть узнаваемым. Однако для этого нужны средства, чтобы транспорт был прибыльным.

В случае, когда идет перехватывание маршрутов, когда нет компенсации за перевозку льготников, как киевских, так и приезжающих со всей Украины, поскольку закон предусматривает бесплатный провоз льготников, возникает вопрос, кто оплатит их перевозку?

Все эти вопросы могут быть посчитаны благодаря IT-технологиям и функции единого билета, после чего мы можем определить, где льготник киевский, а где областной, после чего мы можем предъявлять счета на оплату тем органам самоуправления, льготники которого пользуются услугами киевского транспорта. В этом случае "Киевпастранс" перестанет быть социальным транспортом и начнет конкурировать с другими перевозчиками.

– Состояние дорог в Киеве влияет на проблему трафика?

– Власти Киева сейчас обвиняют в том, что мы не соблюдаем последовательность в ремонте или схватились за все сразу и до ума не довели. Если говорить про путепроводы, то вы знаете, что уже пару лет назад Шулявский мост начал рассыпаться.

Стоит отметить, что транспортный коллапс также напрямую связан с путепроводами и мостами Киева, и ситуация на самом деле критическая.

Тот же мост Метро – планировали сделать один объем работы, а вскрытие показало, что ситуация не та, которую хотели. А это другой бюджет, другой проект. С учетом того, что Киеврада собирается не часто, то согласование нужно пропихнуть, по-другому не скажешь, получить бюджеты и реализовать это.

Конечно, жителей столицы это вообще не должно интересовать. За ночь должны дороги класть, как это делают во многих странах.

Проблема киевских дорог не в качестве, а в том, что находится под землей – очень устаревшая коммунальная инфраструктура. К сожалению, свалить все на департамент транспорта нельзя, однако зависящие от нас вопросы траффика мы хотим решить максимально быстро, уже до нового года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!