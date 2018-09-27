''Героям парковки'' - бой: какие нюансы у новых правил и штрафов в Украине

С 27 сентября в Украине вступают в силу новые правила парковки и более высокие штрафы за их нарушение, однако сразу они могут и не заработать в полном объеме, ведь в полиции не хватает ни людей, ни приспособлений для фиксации. В то же время в Министерстве внутренних дел уверены, нововведения помогут уменьшить количество ДТП, а также приучат отечественных водителей к “культуре вождения”. С чем столкнемся - разбирался OBOZREVATEL.

Украинцев приучают парковаться

В МВД посчитали, что одну из основных проблем автомобилистов - неправильную парковку, можно легко решить увеличением штрафов. Как показывает практика, многие автомобилисты пользуются пробелами в законах и регулярно паркуют свои машины на тротуарах, создавая проблемы как для пешоходов, так и для других водителей.

Именно для таких людей и ввели новые правила. Если водитель припарковал свое авто в неположенном месте, он должен заплатить штраф от 255 до 1700 грн. При этом автомобиль могут также и эвакуировать с места нарушения. В законе прописано сразу несколько поводов для отправки авто на штрафплощадку.

"Если авто поставлено на проезжей части в два и более рядов; мешает движению других транспортных средств или пешеходов; расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта; расположено на велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации; нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения", - указано в законе.

Автотема

Штрафовать же водителей будут не полицейские, а инспектора по парковке. Их законом наделили правом фиксировать нарушения, а затем передавать информацию в МВД.

Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет. Муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги. Кроме того, вводится система заочного штрафования - на основании фото- и видеофиксации. Оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле.

Кроме того, с 27 сентября за превышение скоростного лимита в городе - 50 км/час водитель будет обязан заплатить штраф до 3,4 тысяч гривен. Ранее за подобное правонарушение нужно было заплатить 510 гривен.

Правила “на бумаге”?

Несмотря на уже принятый закон, на улицах Украины по факту пока ничего не изменится. Одна из основных причин - правоохранители не готовы к работе с правонарушителями.

“У полиции нет приспособлений для фиксации нарушений. Второй вопрос, инспектора парковки - это новый орган, его должны были вот только создавать. Нет ни положения про орган, ни обученных людей, которых можно выпускать на дороги. Два основных фактора для продуктивной работы - отсутствуют”, - сказал OBOZREVATEL автоюрист Богдан Глядика.

Эксперт также добавил, что принятые нормы будут действовать лишь "на бумаге". Реально же привлечь нарушителя к админнаказанию будет очень проблематично.

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На аналогичную проблему указывает и юрист Владимир Лунев. По его словам, фиксировать нарушение с простого фотоаппарата или личного телефона нельзя. Каждый прибор должен пройти метрологию, быть на учете в полиции, чтобы быть юридически обоснованным доказательством. В противном случае адвокаты будут без проблемы разрушать дела в судах.

Еще одна проблема - полиции будет сложно определить, кто именно поставил автомобиль в неположенном месте.

"Водитель после получения штрафа придет в суд. Там он может смело сказать, что он не был за рулем во время парковки и не виноват. Кроме того, он может сослаться на Конституцию и отказаться свидетельствовать против своих близких. Таким образом, у суда не будет реального повода оштрафовать человека. Дело развалится", - пояснил Лунев. Правда, в таком случае полиция сможет штрафовать именно владельца транспортного средства.

На момент выхода материала OBOZREVATEL не удалось связаться с пресс-службой патрульной полиции для более детального разъяснения ситуации.