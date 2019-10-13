Главная Новости
13 октября • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про трагікомічну охлократію в Україні

1.1т Читать материал на украинском

Кілька тез із мого виступу на Черкаському книжковому фестивалі.

Мода на шоузацію політики в останні роки призвела до політизації шоу-бізнесу й змінила непрофесійних шоуменів у професійній політиці на професійних шоуменів у непрофесійній політиці.

Сьогоднішній стан речей в країні я визначаю як "трагікомічну охЛократію", коли більшість рішень приправлені волею більшості народу, а реально - натовпу й виглядають комічно чи прикольно, але можуть завершитися трагічно для країни та її громадян.

Новости
Про політичну джинсу на каналі кума Путіна, або Кого на посаду Київського міського голови підтримує Медведчук і К.?!

Біда українців в тому, що вони спочатку зробили все для "приниження власних національних і моральних авторитетів", а нині плачуться із засилля у владі та медіа космополітів і малоросів.

Чекати 5 років, поки завершиться перший і останній термін нинішньої влади (нагадаю, що команда Зеленського публічно пообіцяла реалізувати озвучену мною ідею про корисність виключно одного терміну для президента) в Україні не потрібно - потрібно навчитися змінювати шкідливі проекти влади на корисні для країни і суспільства.

Новости
Закон про Київ: 5 застережень від ”Рідної країни"

І одна конструктивна пропозиція для шоуменів та спортсменів у новій владі стати кращими від політиків минулого і почати вже:

- платити податки в Україні;

- інвестувати в національну економіку зі своїх закордонних банківських рахунків і офшорів;

- повернути своїх дітей із закордону на навчання в Україні, а дружин і родичів на лікування в Україну...

Лаконічно кажучи - не патріотичним словом, а власними грошима і вчинками!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
10
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ершов Василий
Ершов Василий
Така поважна людина і фантазер....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Войну для начала прекратить не пробовали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel