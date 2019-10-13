Кілька тез із мого виступу на Черкаському книжковому фестивалі.

Мода на шоузацію політики в останні роки призвела до політизації шоу-бізнесу й змінила непрофесійних шоуменів у професійній політиці на професійних шоуменів у непрофесійній політиці.

Сьогоднішній стан речей в країні я визначаю як "трагікомічну охЛократію", коли більшість рішень приправлені волею більшості народу, а реально - натовпу й виглядають комічно чи прикольно, але можуть завершитися трагічно для країни та її громадян.

Біда українців в тому, що вони спочатку зробили все для "приниження власних національних і моральних авторитетів", а нині плачуться із засилля у владі та медіа космополітів і малоросів.

Чекати 5 років, поки завершиться перший і останній термін нинішньої влади (нагадаю, що команда Зеленського публічно пообіцяла реалізувати озвучену мною ідею про корисність виключно одного терміну для президента) в Україні не потрібно - потрібно навчитися змінювати шкідливі проекти влади на корисні для країни і суспільства.

І одна конструктивна пропозиція для шоуменів та спортсменів у новій владі стати кращими від політиків минулого і почати вже:

- платити податки в Україні;

- інвестувати в національну економіку зі своїх закордонних банківських рахунків і офшорів;

- повернути своїх дітей із закордону на навчання в Україні, а дружин і родичів на лікування в Україну...

Лаконічно кажучи - не патріотичним словом, а власними грошима і вчинками!

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