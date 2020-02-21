Популярный врач-педиатр и советник президента Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский записал обращение к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах. По его мнению, такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.

Обращение Комаровского показали в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. На видео врач сначала "прошелся" по самой ситуации и подчеркнул - коронавирус не передается по воздуху, заразиться можно только при тесном контакте.

"Хотелось начать обращение с "братья и сестры", но такое ощущение, что братья и сестры в нашей стране кончились. Все люди с моралью и интеллектом уехали отсюда. Люди, что вы творите? К нам приезжают абсолютно здоровые соотечественники без единого симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху. Он передается при тесном контакте с больным человеком. Никакой угрозы никому нет", - отметил врач.

Евгений Комаровский Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

После он призвал прекратить панику, которая, по словам Комаровского, недостойна цивилизации.

"Украина - едина, как вам не стыдно? Искренне призываю: прекратите эту панику, которая просто недостойна цивилизации. Вообще ничего недостойна. Где ваша вера? Мораль? Нравственность? Все истерики по поводу того, что рядом с нами размещены люди из Китая и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали", - завершил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

После прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко сообщил, что на массовых акциях протеста в Новых Санжарах присутствовало множество нетрезвых мужчин.

При этом журналист Андрей Цаплиенко нашел доказательства, что людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Жители Новых Санжар признались, что не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!