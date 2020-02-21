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21 февраля • обновлено в 22:25
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"Признак неадекватности": Комаровский жестко высказался о панике из-за коронавируса

1.9т
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Популярный врач-педиатр и советник президента Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский записал обращение к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах. По его мнению, такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.

Обращение Комаровского показали в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. На видео врач сначала "прошелся" по самой ситуации и подчеркнул - коронавирус не передается по воздуху, заразиться можно только при тесном контакте.

"Хотелось начать обращение с "братья и сестры", но такое ощущение, что братья и сестры в нашей стране кончились. Все люди с моралью и интеллектом уехали отсюда. Люди, что вы творите? К нам приезжают абсолютно здоровые соотечественники без единого симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху. Он передается при тесном контакте с больным человеком. Никакой угрозы никому нет", - отметил врач.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

После он призвал прекратить панику, которая, по словам Комаровского, недостойна цивилизации.

"Украина - едина, как вам не стыдно? Искренне призываю: прекратите эту панику, которая просто недостойна цивилизации. Вообще ничего недостойна. Где ваша вера? Мораль? Нравственность? Все истерики по поводу того, что рядом с нами размещены люди из Китая и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали", - завершил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
вирус протест
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-пенака тут
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.......аха-ха.аха-ха-ха..кто бы сомневался в жителях недостраны)))))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это у народа то не хватает мозгов ? Это не народ привез потенциальных носители вируса в свою страну.
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