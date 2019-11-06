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6 ноября • обновлено в 21:02
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"Привлечем известных украинцев": Геращенко раскрыл детали борьбы за освобождение Маркива

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Министерство внутренних дел Украины планирует обратиться к известным в Италии украинским звездам эстрады и спорта для поддержки и объективного информирования итальянцев относительно невиновности нацгвардийца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле.

Об этом в ходе парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" журналисту OBOZREVATEL рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

"Радио Свобода"

"Мы будем обращаться к украинским звездам эстрады и спорта,которые известны в Италии, чтобы они также поддержали украинского узника и донесли до итальянцев нашу позицию по поводу этого дела", – сказал замминистра.

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Он также сообщил, что по этому же поводу МВД сотрудничает с Национальным союзом журналистов Украины, чтобы журналисты обратили внимание своих итальянских коллег на обстоятельства, доказывающие невиновность Маркива и на недопустимость давления на суды.

"Да мы действительно общались с представителями НСЖУ с тем, чтобы они написали обращение к итальянским коллегам с просьбой не давить на суды по делу Виталия Маркива для объективного рассмотрения дела в апелляционном суде", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Марков.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

  • Защита Маркива намерена подать апелляцию уже в 20-х числах ноября.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Виталий Маркив Антон Геращенко
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украинские следователи доказали, что фотограф итальянец и переводчик сами обстреляли себя из миномёта, который им привезли из России. Шах и мат, и СУХЕС
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А какие это украинские звезды эстрады и спорта известны в Италии и чем они могут помочь осужденному убийце? Попросят его освободить по-братски? Что за цирк? Преступление и наказание превратили в мерзкий балаган и пиар жаждущих славы и командировок в Италию
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я не понимаю, каким образом звёзды эстрады и спорта могут защитить Маркива? Они что, владеют какой-то информацией, которая может привести к пересмотру его дела и отмене приговора суда? Откуда они её взяли? Ангелы во сне напели? Вряд ли. Да и очевидцами событий эти знаменитости вряд ли были. А сама по себе известность - будь ты хоть британская королева - доказательством невиновности не является, увы. Наоборот даже - может расцениваться, как попытка повлиять на правосудие весом собственного авторитета, связями и т.п.
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