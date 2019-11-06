"Привлечем известных украинцев": Геращенко раскрыл детали борьбы за освобождение Маркива

Министерство внутренних дел Украины планирует обратиться к известным в Италии украинским звездам эстрады и спорта для поддержки и объективного информирования итальянцев относительно невиновности нацгвардийца Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле.

Об этом в ходе парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" журналисту OBOZREVATEL рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

"Мы будем обращаться к украинским звездам эстрады и спорта,которые известны в Италии, чтобы они также поддержали украинского узника и донесли до итальянцев нашу позицию по поводу этого дела", – сказал замминистра.

Он также сообщил, что по этому же поводу МВД сотрудничает с Национальным союзом журналистов Украины, чтобы журналисты обратили внимание своих итальянских коллег на обстоятельства, доказывающие невиновность Маркива и на недопустимость давления на суды.

"Да мы действительно общались с представителями НСЖУ с тем, чтобы они написали обращение к итальянским коллегам с просьбой не давить на суды по делу Виталия Маркива для объективного рассмотрения дела в апелляционном суде", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Марков.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Защита Маркива намерена подать апелляцию уже в 20-х числах ноября.

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