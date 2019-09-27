Уже с 1 октября: как в украинском городе из-за прививок запретят ходить в школу

На Киевщине собираются не пускать учеников без прививок в школу. Такое решение принято в Борисполе. Местные власти сообщили, что с 1 октября дети, у которых нет нужных прививок, перейдут на удаленное обучение.

Родители же жалуются, что в местных амбулаториях просто нет вакцин. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Вызовем полицию и родителей

С 1 октября непривитые дети не смогут посещать учебные заведения Борисполя. Так решили в местном городском совете и управлении образования. Там ссылаются на постановление департамента охраны здоровья Киевской областной администрации и МОЗ.

Такое распоряжение появилось в Киевской области

Уже с 1 октября школьникам без прививок придется учиться дома. Исключение сделают только для тех, кто прививался в соответствии с календарем прививок, но сейчас не может этого сделать из-за отсутствия КПК и АКДП в амбулаториях города.

Соответствующие сообщения учителя начали рассылать родителям. Они предупреждают, что будут вызывать их и полицию, и в кабинете медсестры составлять протокол и брать у них объяснения. Правда, учителя в курсе, что вакцин в городе нет.

Такие сообщения получают родители Борисполя Facebook "Борисполь на ладони"

Такие сообщения вызвали бурные обсуждения среди родителей.

"А что нам делать, если в семейной амбулатории нет вакцины? В соседней тоже нет. В школу не ходить теперь, пока вакцины привезут?", – возмущается мама школьника Виктория.

В управлении образования Бориспольского горсовета подтвердили, что с 1 октября непривитых школьников в учебные заведения не пустят. В Киевской областной администрации сообщили, что ждут поступления вакцин только через две недели. Должны прислать 120 тысяч доз вакцин КПК, АКДП и Манту. И надеются, что до 1 октября все успеют привиться.

В области ждут 120 тысяч доз вакцин только через две недели

Советуют липовые справки

Нет вакцин и в Киево-Святошинском районе. "Не смогли ребенку по графику сделать прививку АКДП, потому что у нас в Киево-Святошинском районе ее просто нет", – возмущается Галина Яковенко.

Некоторые мамы советуют покупать липовые справки, сообщают, что цена такого "документа" 250 грн. "Да у нас в классе у половины детей справки куплены, они спокойно ходят на занятия. Я не хочу покупать принципиально, поэтому теперь у меня одной будут проблемы в школе", – говорит мама школьника Иванна.

Родители детей из других школ говорят, что нужно готовиться ко всему sovet.kidstaff.com.ua

Имеют право не пускать

Адвокат по медицинским вопросам Радмила Гравцова говорит, что на самом деле не пускать непривитых детей в школу педагоги могут. "Такие варианты есть. Это раньше речь шла о том, что нарушаются конституционные права на обучение. Но принятый Закон об образовании предусмотрел несколько форм обучения, поэтому говорить о том, что нарушаются чьи-то права, уже не приходится", – говорит Гравцова. Речь идет об индивидуальном и дистанционном обучении.

Юрист отмечает, что главное – найти баланс между публичным интересом и правами конкретного человека. Т.е. чтобы не нарушались и права детей, которым родители делали прививки. Их тоже нельзя подвергать опасности заражения от одноклассников без прививок.

С 1 октября в некоторых школах не будут пускать без справки о прививках Банки сегодня

Также каждый случай может быть индивидуален. "Например, если ребенок имеет медицинские противопоказания от прививок – это один вопрос. Другой – если это принципиальная позиция родителей, которая также имеет право на существование", - подчеркивает эксперт.

Адвокат Ростислав Кравец также считает, что у школы есть право не допускать ребенка к занятиям, если не сделаны прививки. "Да, могут вызвать полицию, могут вызвать родителей и сказать, что ваш ребенок не привит, мы не можем его допустить к учебе. И предложить выбрать другую форму обучения: дома, дистанционно", – говорит Кравец.

Однако Кравец обращает внимание, что это не совсем правильный подход.

В Украине ни один случай смерти ребенка от прививки так и не изучен

"Нужно выработать систему в этом направлении. У нас за последние годы так и не создано системы проверки вакцин. Для МОЗ главное цена, а какое качество индийских, швейцарских, бельгийских вакцин, как они влияют на иммунитет наших детей? Хотя они рекомендованы ВОЗ для Украины, но они так и не исследованы. Кроме того, ни один случай смерти ребенка после прививки так и не расследован и не доведен до конца. Поэтому родители и не хотят подвергать опасности своего ребенка", – считает Кравец.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!