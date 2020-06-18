За “бедного ” Мордехая Хавкина замолвите слово.

Помните великолепный фильм “War Dog” ( В прокате “Хлопчі зі стволами”) ?

В конце фильма к главному герою применили американский закон

"Restraining order" - Запретительный судебный приказ — вид судебного приказа в англосаксонском праве, в особенности — в США, которым суд предписывает тому или иному лицу совершать определённые действия в отношении другого лица либо, напротив, воздерживаться от совершения таких действий.

Герою фильма было запрещено приближаться к любому оружию. И только он взял в руки пистолет, просто поддержать в руке, моментально был арестован.

Уверен в эпоху соцсетей наступило время запрещать людям приближаться к соцсетям. И первым кому я считаю надо перекрыть кислород - сумасшедшим из секты “Антипрививка “

Трудно оценить потенциальный вред, который эти люди наносят жизни и здоровью. Пусть эти люди и получают наказание: запостил фейк про детские прививки. Три года запрет на пользования соцсетями, включая инкогнито. Нарушил - наказание более строгое. Ведь пьяный за рулем может убить пассажиров, а отсутствие прививки тысячи и более.

Мой земляк, одессит, Мордехай-Вольф (Владимир) Хавкин , после политических преследований в Российской Империи уехал в Индию и изобрёл первую прививку от чумы и спас несметное количество людей в мире. Работая в России он также изобрёл прививку от холеры. Первую дозу Хавкин испытал на себе.

Трудно посчитать сколько жизней спасли прививки. И сегодня человечество должно придумать законные прививки от “инфо фейков” - Чумы XXI века.

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