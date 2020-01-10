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10 января • обновлено в 23:04
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"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы: украинцы в гневе

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В сети раскритиковали неуместное заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о погибших украинцам, которые находились на борту рухнувшего в Иране cамолета Boeing 737.

Так, дипломат озвучил в пятницу, 10 января, на брифинге следующее: "Украинцев 11, к счастью. Жаль так говорить, но это все же только 11 человек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После таких слов министр сам на мгновение замешкал и начал оправдываться. Однако заявление уже было сделано перед представителями множества СМИ.

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Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы

Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы

Пользователи сети бурно отреагировали на услышанное. "А остальные не считаются людьми?", "Уровень зеленой дипломатии", "Зраду геть", "Это ужас! Как такое можно сказать?! Как такое можно подумать?! В голове не укладывается. Молчал бы лучше", "А, ты хотел, чтобы было больше погибших?", "Я не могу больше это видеть", "Он дурак или прикидывается?", "А у него счастье", "Какое счастье?", "Испанский стыд", "Нет слов", "Жаль, что мало?", "Тихий ужас", – набросились на Пристайко.

"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы
"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко провел срочный брифинг по катастрофе украинского самолета.

Министр сказал, что Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины самолет
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Комментарии
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Это пипец и это высказывние дипломата найвысшего ранга????Это ж насколько надо быть эгоистичным такое ляпнуть,а если бы не было не одного украинца можно было устроить праздник на костях???
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ибрагимов Золтан, Будь там хоть один россиянин и такого можно было бы ожидатью
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Канаду восхитили и растрогали эти слова
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