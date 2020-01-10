"К счастью, только 11!" Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы: украинцы в гневе

В сети раскритиковали неуместное заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о погибших украинцам, которые находились на борту рухнувшего в Иране cамолета Boeing 737.

Так, дипломат озвучил в пятницу, 10 января, на брифинге следующее: "Украинцев – 11, к счастью. Жаль так говорить, но это все же только 11 человек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После таких слов министр сам на мгновение замешкал и начал оправдываться. Однако заявление уже было сделано перед представителями множества СМИ.

Пристайко шокировал словами о жертвах авиакатастрофы

Пользователи сети бурно отреагировали на услышанное. "А остальные не считаются людьми?", "Уровень зеленой дипломатии", "Зраду геть", "Это ужас! Как такое можно сказать?! Как такое можно подумать?! В голове не укладывается. Молчал бы лучше", "А, ты хотел, чтобы было больше погибших?", "Я не могу больше это видеть", "Он дурак или прикидывается?", "А у него счастье", "Какое счастье?", "Испанский стыд", "Нет слов", "Жаль, что мало?", "Тихий ужас", – набросились на Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко провел срочный брифинг по катастрофе украинского самолета.

Министр сказал, что Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

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