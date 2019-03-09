"Пришел к позиции ОС": еще один террорист "ЛНР" сдался Украине

Террорист псевдореспублики "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим неподалеку от Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил. Боец "ЛНР" двигался вдоль лесополосы в направлении позиций украинских военных. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного.

"При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", выданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы", — сообщает пресс-служба.

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Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины — также город Стаханов Луганской области.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации.

По неофициальной информации Twitter-аккаунта Necro Mancer, задержанным боевиком может быть Дмитрий Иванович Яковец.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

На сторону Украины перешла Танкистка "ДНР" Светлана Дубина с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий по переходу Дубина на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дубина перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенную на любовной связи с украинским бойцом.

Позже в Украине сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР".

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