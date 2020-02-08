Приморозит до -13: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В субботу, 8 февраля, почти на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.

Небольшой снег, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, пройдет только в Запорожской и Донецкой областях, а также в Крыму.

В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях днем ожидается от -3 до -8 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -10...-13. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории страны днем прогнозируют -3...+2 градуса, ночью - от 6 до 10 градусов мороза.

В Киеве в субботу без осадков, днем от 0 до -2 градусов. Ночью температура воздуха от -7 до -9 мороза.

Прогноз погоды в Украине Экотерика

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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