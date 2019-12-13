Приходы РПЦ больше не переходят в ПЦУ: Епифаний назвал причину

Из-за смены власти и давления со стороны России в нашей стране практически полностью остановился переход общин РПУ в Православную церковь Украины.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью для "1+1". По его словам, в течение этого года к Единой украинской церкви присоединилось около 600 общин со стороны бывшей бывшей УПЦ МП.

"Кое-кто говорит, что это мало, а кто-то – много. Но этот процесс постепенный. Он такой волнообразный. Да, в начале, после признания и после получения Томоса, произошла такая волна переходов – примерно 400-500 общин присоединились сразу. Сейчас же, в связи с определенными политическими моментами, со сменой власти, этот процесс приостановился", – пояснил священнослужитель.

Епифаний назвал причину приостановления процесса перехода приходов РПЦ в ПЦУ

При этом Епифаний добавил, что помимо политических, есть еще и юридические аспекты, с которыми сталкиваются общины, переходящие в ПЦУ.

"Потому что со стороны Русской православной церкви оказывается давление. Мы получили очень много судебных исков – сотни, по каждому приходу. Посмотрите в регионах, сколько там исков в суд на отмену регистрации. В Виннице видим препятствия со стороны Национальной полиции, которая вмешивается непосредственно в дела ПЦУ. Даже происходит суд над регистратором, который совершил перерегистрацию этих приходов", – отметил священнослужитель.

Однако митрополит убежден, что это ненадолго – со временем будет и вторая волна этих переходов. Например, в 2020 году ожидаться признание со стороны других еще нескольких поместных церквей. Но при этом подчеркнул, что в ПЦУ хотят, чтобы все происходило в правовом поле, ведь переходы должны быть добровольными, мирными и спокойными.

"Другие ждут. Они должны созреть, увидеть, что все спокойно и стабильно, и принять соответствующее решение, понимая, что они сразу юридически перерегистрируются и сохранят то имущество, которым владели до этого времени... То есть в основе должна быть любовь. Если ее не будет, то мы не заложим того хорошего фундамента, на котором в будущем будет развиваться ПЦУ", – подытожил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram