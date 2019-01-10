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Приходы Московского патриархата массово начали переходить в ПЦУ: показательная статистика

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Еще девять приходов бывшего Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Антоний Махота на своей странице в Facebook. Так, на Хмельнитчине к Единой православной церкви присоединились шесть религиозных общин УПЦ МП в Изяславском районе. Речь идет о приходе сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженци, Чижовка и Присилки.

По словам митрополита, настоятелем во всех шести приходах является протоиерей Виталий Олейник.

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Приходы Московского патриархата массово начали переходить в ПЦУ: показательная статистика

Радио Свобода

На Винничине в новосозданную церковь перешли две общины Московского патриархата. В частности, в селе Победа Козятинского района был проведен опрос, в ходе которого более 300 жителей высказались о присоединении к ПЦУ.

Также к Православной церкви Украины присоединились верующие села Пузырьки Козятинского района.

Кроме того, еще один приход УПЦ МП перешел к ПЦУ на Волыни. Такое решение приняли настоятель и прихожане храма в селе Мерва Гороховского района.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ МП
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
И пошло-поехало потихонечку.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Тупое быдло, у РПЦ МП нет никаких религиозных общин
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