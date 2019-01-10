Приходы Московского патриархата массово начали переходить в ПЦУ: показательная статистика

Еще девять приходов бывшего Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.
Об этом сообщил митрополит Антоний Махота на своей странице в Facebook. Так, на Хмельнитчине к Единой православной церкви присоединились шесть религиозных общин УПЦ МП в Изяславском районе. Речь идет о приходе сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженци, Чижовка и Присилки.
По словам митрополита, настоятелем во всех шести приходах является протоиерей Виталий Олейник.
Радио Свобода
На Винничине в новосозданную церковь перешли две общины Московского патриархата. В частности, в селе Победа Козятинского района был проведен опрос, в ходе которого более 300 жителей высказались о присоединении к ПЦУ.
Также к Православной церкви Украины присоединились верующие села Пузырьки Козятинского района.
Кроме того, еще один приход УПЦ МП перешел к ПЦУ на Волыни. Такое решение приняли настоятель и прихожане храма в селе Мерва Гороховского района.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбулеподписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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