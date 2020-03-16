Приехала из Испании: на Тернопольщине заподозрили коронавирус у женщины

В Чорткове Тернопольской области c подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Испании.

Об этом в Facebook сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько. Он рассказал, что женщина ехала до Залещиков, однако по пути ей стало плохо.

"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала до Залещиков, затем ей стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чортковского больницы. Эпидемиологи пока исследуют ее анализы на коронавирусную инфекцию", – сообщил Шматько.

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Он подчеркнул, что женщина полностью изолирована. Все пациенты были переведены в другие отделения. Ей была оказана необходимая помощь, взяты тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В частности, четыре в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, меры по противодействию коронавирусу COVID-2019 в Украине могут стать еще более жесткими в связи с распространением заболевания. В ближайшие дни больницы и аптеки страны обеспечат масками и антисептиками, а спекулянтов будут наказывать.

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