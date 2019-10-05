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5 октября • обновлено в 17:55
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Превратился в Венецию! Украинский город накрыл погодный апокалипсис. Фото и видео

1.3т Читать материал на украинском

Всю субботу, 5 октября, в Херсоне идет дождь. Улицы полностью затоплены водой.

Как сообщает "Типичный Херсон", потоп попросту везде. Город смело можно сравнить с итальянской Венецией.

"На Кулика огромная пробка, вода выше уровня колёс, машины плавают. Полный аврал и хаос. От дождя к дождю. ничего не меняется, власть не делает никаких выводов", - пишет в соцсети Светлана Аксенова.

Херсон накрыл погодный апокалипсис. Фото и видео
Херсон накрыл погодный апокалипсис. Фото и видео
Херсон накрыл погодный апокалипсис. Фото и видео
Херсон накрыл погодный апокалипсис. Фото и видео

А по словам Екатерины Смыкало, на ул. Перекопской застряли несколько троллейбусов:

"Волшебство нашего города. В дождь никуда не уедешь. Стоит колона троллейбусов по Перекопской, потому как вода и никто никуда не едет. Все ждут, пока сойдёт вода. Так что, кто там что должен был сделать из городской организации и не сделал, пусть это скорей аукнется".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных дождей страдает и Днепр. Город уходит под воду.

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Место
Украина Херсон
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