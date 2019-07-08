ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Прекратите истерику!" В СНБО резко высказались из-за телемоста с Россией

7.9тЧитать материал на украинском

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал не паниковать из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne с пропагандистским российским "Россия 24".

"Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Прошу прекратить истерику", - написал он в Facebook.

По его словам, сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция.

Пропагандисты запланировали телемост с NewsOne

Пропагандисты запланировали телемост с NewsOne

скриншот

Данилюк напомнил о тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Виктора Медведчука в Украине, тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях.

Новости
"Идите в ж*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телемост с Россией

"Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России. Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной", - заключил он.

Отметим, что в Украине в соцсетях негативно отреагировали на возможное проведение телемоста между телеканалом NewsOne и российскими пропагандистами с "Россия 24".

На скандал также отреагировала украинская журналистка Янина Соколова. Она обратилась к журналистам с требованием не продавать собственную совесть и будущее детей. Кроме того, телеведущая назвала условия примирения с Россией.

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ и Нацсовету по телерадиовещанию из-за телемоста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаТелемост с Россией
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
154
10
Смешно
16
Интересно
71
Печально
44
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Українці ! Ми
Українці ! Ми
Это спец.операция Кремля по типу Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента в Грузии. Сегодня "телемост", а завтра замена Украинских телеканалов рашистскими ? Нет, это уже не жесткий реванш, это называется начало оккупации !!! "112", "newsone", "Интер", "zik" народ вынесет "это" в рашку в горящем виде, если не будет реакции СБУ !!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Serov Oleg
Serov Oleg
Українці ! Ми, не усрешься,выноситель?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Северг Олег
Северг Олег
О как шаровары боятся правды. Как у шаровар паника начинается когда кто то без цензуры хочет поговорить. Трусливый жалкий народец. И всегда такими были
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Молодец Данилюк ,не поддается эмоциям. Губастый,который до него,офис Ньюс ван,давно бы "Градами" накрыл. Мозгов у губастого,явно меньше было.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel