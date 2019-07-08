"Прекратите истерику!" В СНБО резко высказались из-за телемоста с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал не паниковать из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne с пропагандистским российским "Россия 24".

"Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Прошу прекратить истерику", - написал он в Facebook.

По его словам, сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция.

Пропагандисты запланировали телемост с NewsOne скриншот

Данилюк напомнил о тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Виктора Медведчука в Украине, тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях.

"Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России. Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной", - заключил он.

Отметим, что в Украине в соцсетях негативно отреагировали на возможное проведение телемоста между телеканалом NewsOne и российскими пропагандистами с "Россия 24".

На скандал также отреагировала украинская журналистка Янина Соколова. Она обратилась к журналистам с требованием не продавать собственную совесть и будущее детей. Кроме того, телеведущая назвала условия примирения с Россией.

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ и Нацсовету по телерадиовещанию из-за телемоста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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