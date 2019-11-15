"Предатель!" Сивохо разозлил украинцев идеей возвращения Донбасса

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо разозлил украинцев своим новым постом, в котором предложил вернуть ментально в Украину жителей Донбасса.

Свои предложения Сивохо изложил на странице в Facebook, отметив, что целью нынешней власти является диалог и примирение людей.

"Для этого нам нужно вернуть старикам пенсии, найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе, 140 000 детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы, упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах, изменить информационную политику. Избавится от штампов "свои-чужие, сепары-укры", – сообщил Сивохо.

Линию разграничения на Донбассе Сивохо предложил назвать линией соприкосновения.

Своими идеями советник секретаря СНБО вызвал волну возмущения.

"О возвращении пленных, ни слова. О поиске без вести пропавших, ни слова. Один вопрос, хотя бы один раз были на похоронах защитника Украины? Посидите в окопе "вместе со своей командой", под артой и снайперским огнем, может более постепенная интеграция будет. Вы не украинцев возвращаете, а желудки которым пофигу какой флаг над ними", – пишут в комментариях к посту.

"Я извиняюсь, спрошу еще раз! Вы точно советник СНБО Украины? Вы с Марса! 6 лет прохохотали, теперь будете такое пороть? Вы вообще понимаете что вы пишете и говорите?! Да вы предатель украинских интересов", – отреагировали на пост в сети.

"Для скорейшего решения проблемы предлагаю пану Сивохе переехать жить в родной Донецк", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявлял, что мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь воинствующее меньшинство.

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