Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост про советских проституток. Тут многие поклонники СССР мне пишут, что мол Союз был сверх-нравственным государством, в котором даже не существовало проституции. Разумеется, это неправда — проституция в СССР существовала, просто находилась в подполье, разной степени глубины в разные годы существования Союза. По сути, ситуация с проституцией была чем-то похожа на ситуацию с фарцовщиками — люди удовлетворяли те же самые потребности, что и в странах "загнивающего Запада", просто более сложными, дорогими и небезопасными путями.
Ещё в далёком 1956 году советский Уголовный розыск располагал весьма любопытным документом, который составили оперативные работники 9-го отдела, и в котором содержались сведения о 600 проститутках, работающих в Ленинграде (это только те, кого удалось вычислить в ходе "оперативных мероприятий"). Выяснилось, что проститутки находят клиентов на вокзалах, в городских скверах, а также в дорогих ресторанах и кафе, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советских проститутках.
Как работали советские проститутки?
По материалам исследования ленинградских оперативников, сам процесс работы проституток практически не отличался от такого же в других странах — девушки приглашали клиентов к себе домой либо в специальный притон — чаще всего он располагался в квартире какой-нибудь старенькой бабушки, которая тоже имела с этого доход. Ещё можно было устроить секс в машине такси (шофёр был в курсе и уходил на время встречи), или даже просто в тихом подъезде, на лестнице или в глухом дворе (которых в Ленинграде было множество).
Стоимость услуг "ночных бабочек" в пятидесятые годы составляла от 25 до 100 рублей, что в пересчете на послереформенные деньги (после 1961 года) равнялось от 2,5 до 10 рублей. Бутылка водки в СССР (до войны в Афганистане) стоила 2,87, хороший обед в столовой — около рубля, так что сами считайте, мало это или много)
В стране "несуществующей проституции".
Самое интересное во всей этой истории то, что в отличие от фарцовщиков (которым по советским законам давали реальные тюремные сроки за "спекуляцию"), проституток де юре как бы и не существовало, и не существовало особой статьи именно за занятие проституцией — точно так же, как и в случае с изнасилованиями, советские менты выдумывали всякие другие статьи, чтобы "не портить самую лучшую в мире статистику". Проституток привлекали за всяческие "сопутствующие нарушения" — вроде пьянства, шумного поведения, мелкого хулиганства и прочего такого. В общем, ситуация тут не сильно отличалась от других сфер жизни в СССР — руководствовались принципом "жопа есть, а слова нет".
Облавы на проституток с последующим их привлечением по "сопутствующим" статьям проводили не только милиционеры, но и всяческие добровольные дружинники, комсомольские отряды и так называемые бригады содействия милиции. Нередко забавные сценки попадания проституток в милицию можно встретить в советском кино перестроечного времени.
Советские проститутки и КГБ.
Интересный этап в жизни советских проституток начался примерно в начале 1970-х годов. Согласно исследованиям криминологов, примерно в эти годы появился класс так называемых "элитных проституток", которые работали с иностранцами за валюту. Как и в случае с фарцовщиками, этом бизнесе была задействована целая инфраструктура, включающая в себя руководство гостиниц, предоставляющее места для встреч, управляющих ресторанами (по чьей протекции выдавалась бронь на столики) и т.д., разумеется все задействованные лица получали часть дохода проститутки.
Примерно в те же годы в КГБ смекнули, что неплохо бы воспользоваться этой ситуацией, после чего многие "элитные проститутки", обслуживающие иностранцев, стали работать на КГБ. Задания были самым разными — могли поручить, например, выведать у клиента ту или иную информацию, проследить за кем-то, сделать фотокопии тех или иных лиц или документов и так далее. Ну, либо просто собрать компромат на то или иное лицо.
Связка "проститутки-КГБ" особенно плотно работала во времена немногочисленных международных мероприятий, проводимых в СССР, например Олимпиады в 1980 году. Во время Олимпиады завербованные проститутки работали в московских гостиницах "Россия", "Метрополь", "Интурист", Белград", а еще например в киевской гостинице "Русь" — из Киева к Олимпиаде вывезли всех проституток, оставив только валютных, обеспечив им доступ в закрытую для обычных граждан "режимную" гостиницу.
"Элитные валютчицы" и другая иерархия.
Немного об иерархии в этом бизнесе. Она появилась именно в советские годы и не сильно отличается от существующей сейчас. Верхнее звено — это, как уже было сказано, "элитные" валютчицы, работающие при дорогих гостиницах. Более низкий ранг — обычные рублевые проститутки, чаще всего находящие клиентов в ресторанах, кафе и т.д. и приводящие их к себе домой либо в притон. В отличие от "валютчиц", у этих дам занятие проституцией нередко было дополнительным доходом.
Самой "низшей кастой" считались обычные уличные, вокзальные либо дорожные проститутки, так называемые "плечевые" (обслуживающие дальнобойщиков и просто водителей). В "низшей касте" был наиболее высокий уровень ЗППП, а также нередко можно было попасть на криминал — на "клофелинщиц" либо наводчиц воров.
Что случилось в Перестройку.
В конце восьмидесятых годов, с началом перестройки, проститутки стали действовать более смело и открыто, нередко вызывая зависть простых советских граждан и даже милиции. Вот что вспоминают про те годы на одном из форумов в рунете:
В 1983-1989 один удар с валютной стоил $50, ночь стоила 200-300... Но то были путаны высший пилотаж (почитайте интердевочку). Девки были экстра-класса, с высшем образованием, со знанием языков, и все стояли на учете спецотдела (залетных не брали).
А вот воспоминания уже не про "валютную элиту", а про дам попроще:
Часто приходили не с пустыми руками к таким женщинам. Тогда деньги у работяги были не только на тупой секс, но и на весёлую обстановку. Это в нынешнее время у работяги есть только желание кинуть пару палок и всё, дальше деньги жим-жим, надо ещё и на еду на каждый день оставить. Времена другие нынче - раньше и работа была у всех, и денежки водились свободные.
Примерно в ту же эпоху, с началом политики гласности, многие журналы стали публиковать множество материалов про то, что раньше было под запретом, появилось в том числе и множество забавных материалов про проституток:
Такие дела.
По традиции хотел спросить, помните ли вы что-нибудь по теме из того времени, но не буду, а то вам дома попадёт)
Так что в комментариях просто напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.
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