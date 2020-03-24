"Позвольте, жители страны...": стих лже-Пушкина о карантине наделал шума в сети

В соцсетях распространилось стихотворение "Позвольте, жители страны", которое якобы написал поэт Александр Пушкин.

Широкую известность стих приобрел после публикации на странице Facebook "Пушкинская школа русского языка в Лейдене" 22 марта.

"Наш прекрасный Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!" – говорилось в посте.

Курьез со стихом Пушкина

Однако автором стиха является пользователь соцсети Урри Грим из Казахстана.

"Удивительные существа все-таки – люди! Сами перепутали меня с Александром Сергеевичем, сами обманулись, сами растрезвонили о какой-то холере и Болдино и сами же обиделись. Причем, обиделись почему-то на меня. "Графоманом" и "мусульманским бездарем" обзывают, словно я претендовал на лавры светоча русской поэзии", – написал он в сети.

Урри Грим Facebook Урри Грим

Далее приводим полный текст стиха:

Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,

Уйдут печали и тревоги,

Вновь станут гладкими дороги

И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,

Сметём болезнь силой знаний

И дни тяжёлых испытаний

Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом

Мы вновь порадуемся жизни,

Пусть в этот день пошлёт Всевышний

Кусочек счастья в каждый дом!

Как сообщал OBOZREVATEL, щенок-звезда Instagram в луже "крови" напугал сеть и попал под блокировку в Facebook.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!