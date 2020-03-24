"Позвольте, жители страны...": стих лже-Пушкина о карантине наделал шума в сети

В соцсетях распространилось стихотворение "Позвольте, жители страны", которое якобы написал поэт Александр Пушкин.
Широкую известность стих приобрел после публикации на странице Facebook "Пушкинская школа русского языка в Лейдене" 22 марта.
"Наш прекрасный Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!" – говорилось в посте.
Курьез со стихом Пушкина
Однако автором стиха является пользователь соцсети Урри Грим из Казахстана.
"Удивительные существа все-таки – люди! Сами перепутали меня с Александром Сергеевичем, сами обманулись, сами растрезвонили о какой-то холере и Болдино и сами же обиделись. Причем, обиделись почему-то на меня. "Графоманом" и "мусульманским бездарем" обзывают, словно я претендовал на лавры светоча русской поэзии", – написал он в сети.
Урри Грим
Facebook Урри Грим
Далее приводим полный текст стиха:
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
Как сообщал OBOZREVATEL, щенок-звезда Instagram в луже "крови" напугал сеть и попал под блокировку в Facebook.
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