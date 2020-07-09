Пожары в Луганской области: в ВСУ рассказали о ситуации в зоне ЧП. Фото

В Новоайдарском районе Луганской области, который охватили масштабные пожары, продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади зоны бедствия, но угрозы распространения огня уже нет.

Однако ликвидация пожара осложняется порывистым ветром. Об этом рассказали воины тех частей ВСУ, которые вовлечены в борьбу со стихией, сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook.

"Благодаря качественной работе операторов военных БПЛА в режиме онлайн поступает информация об очагах возгорания, изменении обстановки в районе пожара, динамики распространения и направления огня", – заверили защитники.

Огонь охватил целые гектары леса Facebook штаба ООС

Уничтожены огнем дома мирных жителей Facebook штаба ООС

ВСУ сотрудничают с ГСЧС Facebook штаба ООС

Кроме того, в определенных зонах и квадратах военные с помощью специальной техники, в частности, БАТов (бульдозер на артиллерийском тягаче) и ИМРов (инженерная машина разграждения) сделали песчаные кордоны и локализовали огонь, чем сделали невозможным его распространение на другие участки и населенные пункты.

В штабе ООС рассказали, что военные подразделения работают круглосуточно, периодически заменяя личный состав для отдыха свежими силами. Сейчас к тушению пожара привлечено 58 единиц техники ВСУ и необходимое количество военнослужащих.

Воины обеспечивают местное население питьевой водой Facebook штаба ООС

Многие мирные жители потеряли из-за стихии жилье Facebook штаба ООС

Военные в зоне ООС привлечены к ликвидации бедствия Facebook штаба ООС

Также с целью своевременного реагирования на оперативную обстановку определены резервные подразделения и техника, которые, при необходимости, будут немедленно задействованы.

"Сейчас для борьбы с огнем дополнительных и резервных ресурсов не требуется. Военные помогают гражданскому населению ликвидировать последствия бедствия, обеспечивают их питьевой водой, при необходимости оказывают медицинскую помощь, расчищают заблокированные пути и подъезды", – говорится в сообщении.

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